Tesla Autopilot scoort matig in nieuwe Euro NCAP-test - Autoblog.nl

De Euro NCAP is niet zo positief over de Autopilot van de Tesla Model 3.

Vandaag de dag heb je in steeds meer auto’s de beschikking over digitale rijhulpsystemen. Je hoeft echt geen S-klasse te rijden om een dergelijk systeem aan boord te hebben. Daarom is de Euro NCAP nu een nieuwe serie tests begonnen, waarbij de veiligheid van deze rijassistenten beoordeeld wordt.

Rating

De sterrenrating van de Euro NCAP kennen we natuurlijk. Voor de rijhulpsystemen heeft de organisatie echter een afzonderlijke rating uitgewerkt. Deze staan los van de algehele score. Voor die score test de Euro NCAP namelijk altijd de standaard auto’s. Optionele systemen worden dus niet meegenomen.

Criteria

Om de veiligheid van rijassistenten te beoordelen, kijkt Euro NCAP naar twee zaken. Ten eerste is dat de kwaliteit van de assistentie. Het gaat daarbij om waar het systeem technisch toe in staat is en in welke mate de bestuurder alert wordt gehouden. Ten tweede wordt er gekeken naar de veiligheid in noodsituaties. Op basis van deze criteria wordt een score toegekend op een schaal van één tot vier. Dit beoordelingen zijn Entry, Moderate, Good en Very Good.

Prijsklassen

Om te beginnen heeft de Euro NCAP tien auto’s getest uit verschillende prijsklassen. Niet geheel verrassend is er een duidelijk verband te zien tussen de prijsklasse en de score. De Renault Clio en de Peugeot 2008 krijgen bijvoorbeeld de laagste beoordeling (Entry) en de BMW 3 Serie, Mercedes GLE en Audi Q8 de hoogste beoordeling (Very good).

Tesla

Als je voor Tesla ook een dergelijke beoordeling had verwacht, kom je bedrogen uit. De Tesla Model 3 is namelijk ook getest en die wist geen hoge ogen te gooien. Ondanks het feit dat Tesla er vroeg bij was met de Autopilot, kreeg de Model 3 de beoordeling Moderate van de Euro NCAP. Matig dus. Dit is niet omdat het systeem niet geavanceerd genoeg is, maar om de eenvoudige reden dat er te weinig wordt gedaan om de bestuurder alert te houden. Dat verklaart ook waarom er al diverse filmpjes opgedoken zijn van Tesla-bestuurders die liggen te slapen of op de bijrijdersstoel zitten terwijl ze op de snelweg rijden.

Rijhulpsystemen kunnen dus de veiligheid verhogen, maar ook juist averechts werken. Afgaande op de bevindingen van Euro NCAP, slaat deze balans bij de Autopilot van de Tesla Model 3 niet in de goede richting uit.