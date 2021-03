Volvo C40 Recharge vs. XC40 Recharge: de verschillen - Autoblog.nl

Zijn er meer verschillen tussen de Volvo C40 en de XC40 dan alleen de daklijn? Als je goed zoekt wel.

Met Polestar heeft Volvo een speciaal merk opgetuigd voor elektrische auto’s. Dat betekent echter niet dat ze zelf geen EV’s op de markt brengen. Na de XC40 Recharge hebben de Zweden nu ook een volledig nieuw elektrisch model gelanceerd: de C40 Recharge. Nou ja, volledig nieuw… de Volvo C40 leunt sterk op de XC40. Het kan dus geen kwaad om de overeenkomsten en verschillen op een rijtje te zetten.

Verschillen

Om met de buitenkant te beginnen: is de C40 gewoon een XC40 met een schuin aflopend dak of zijn er meer verschillen? Het antwoord is: ja, er zijn meer verschillen. Daarvoor moet je alleen wel twee keer kijken. Maar ja, dat geldt tegenwoordig eigenlijk voor iedere vergelijking tussen twee willekeurige Volvo’s.

Exterieur

Aan de voorkant heeft Volvo de C40 net iets sportiever laten ogen met wat meer spits toelopende koplampen. Ook de voorbumper is wat meer uitgesproken. Aan de achterkant is de C40 natuurlijk makkelijk te herkennen aan de platte achteruit, maar ook het donker kun je zien dat je niet achter een XC40 rijdt. De achterlichten lopen namelijk door over de achterklep. Op de zijkant is ook nog een subtiel verschil te zien: de ‘deuk’ in de portieren eindigt bij de C40 niet met een knik zoals bij de XC40, maar loopt rechtdoor tot aan de achterste wielkasten.

Afmetingen

Dat de C40 lager is dan de XC40 zal niemand verbazen. Om precies te zijn is de auto 7 cm lager. Ook is de C40 iets langer: 6 mm. Mocht je denken dat de auto lichter is dankzij de aflopende daklijn, dan kom je van een koude kermis thuis. De C40 is namelijk 35 kg zwaarder.

Bagageruimte

Is een C40 ook minder praktisch geworden? Volgens de opgave van Volvo niet, want de bagageruimte is met 413 liter gelijk gebleven. Als je de auto tot de nok wil volstouwen op weg naar de camping ga je natuurlijk wel verschil merken. Over de camping gesproken: er is goed nieuws voor iedereen met een caravan die meer dan 1.500 weegt. De Volvo C40 mag namelijk 1.800 trekken, terwijl het maximum bij de XC40 maar 1.500 kg is.

Interieur

Over het interieur kunnen we vrij kort zijn. Dat is identiek aan dat van de Volvo XC40. Volvo heeft daarom niet eens de moeite genomen om een foto van het volledige interieur te delen. Net als de XC40 Recharge heeft de C40 het nieuwe infotainmentsysteem dat gebaseerd is op Android. Diehard iPhone-fans moeten de Volvo’s daarom misschien maar links laten liggen. Het systeem is te bedienen via een 12,3 inch scherm.

Vermogen

Logischerwijs beschikt de Volvo C40 over dezelfde aandrijflijn als de XC40 Recharge. Dat houdt in: een elektromotor op de vooras en eentje op de achteras, die gezamenlijk goed zijn voor 408 pk. Hoewel de C40 iets gestroomlijnder dan de XC40 is duurt de sprint van 0-100 km/u nog steeds 4,9 seconden. Ook qua bereik levert dit geen winst op: dat is nog steeds 420 km.

Bestelproces

De prijzen kunnen we nog niet vergelijken, maar over het bestelproces kunnen we al wel wat zeggen. De C40 kan namelijk online besteld worden, in navolging van de Polestar 2. In tegenstelling tot de Polestar kan de C40 daarnaast nog wel gewoon ouderwets bij de dealer besteld worden. De keuze is dus aan de klant.

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat je de C40 vooral moet kopen als je fan bent van het design. Zoals gewoonlijk bij coupé-SUV’s ontleent de auto daar zijn bestaansrecht aan. Gezien de huidige smaak van de meeste consumenten zal dat echter geen bezwaar zijn. Als niet per se een coupé-SUV-liefhebber bent is de C40 eigenlijk alleen de interessantere optie als je meer dan 1.500 kg aan de trekhaak wil hangen. Of als je per se online wilt bestellen.