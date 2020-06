De AMB 001 is de goedkoopste Aston Martin!

Met een prijs van 108.000 euro een koopje, of toch niet?

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er op Autoblog met enige regelmaat wat motorfietsartikelen zijn terug te vinden. Nu doet Aston Martin ook Autoblog. Op de EICMA in Milaan kondigde het merk haar eerste motorfiets aan, de AMB 001. Hoewel het ontwerp eruitzag als een concept was hij al productie klaar. De samenwerking met Brough Superior zorgt ervoor dat geen detail onvergeten is gebleven.

Details van de AMB 001

Het kuipwerk is toch wel het meest opvallende van deze speciale fiets. Thierry Henriette, CEO van Brough: “Een van de belangrijkste ontwerpkenmerken van de AMB 001 is een aluminium vin die over de volledige lengte van de carbon tank onder het zadel naar de achterkant loopt.” Overigens is het hele kuipwerk uit koolstofvezel gemaakt. Ook de in typische kleurstelling, Stirling Green/Lime essence gespoten kappen. Een kleur die we kennen van onder andere de Vantage. Aston Martin zou Aston Martin niet zijn als zelfs hun logo onder de lak is aangebracht en de handvatten niet zouden matchen met het luxe zadel.

Circuitmotor of verzamelobject

Marek Reichman, Executive Vice President en Chief Creative Officer bij Aston Martin: “Deze motorfiets is, net als onze straatauto’s, het resultaat van een prachtig ontwerp dat samensmelt met moderne technologie om een fiets te produceren waar elke verzamelaar trots op zal zijn.” Huh wat?! De AMB 001 is ontworpen en ontwikkelt voor circuitgebruik. Mocht je de slicks niet op het asfalt willen weggummen zal het uiteraard een goede investering zijn om de AMB 001 te ‘verzamelen’. De eerste motorfiets van AM, een oplage van 100 stuks en het bijzondere ontwerp zullen de waarde zeker hoog houden. Wel eerst even die sok terugvinden waar 108.000 euro in verstopt zit. Omdat de fiets bestemd is voor circuitgebruik hoef je geen BPM af te tikken.

De eerste sessies op het circuit zijn al gereden

De testrijder van Brough Superior is overigens wel al begonnen met het weggummen van het rubber. Hij test alle details zoals remmen, accelereren en sturen. Hij mag als eerste de 180 pk V-Twin turbomotor met oversized intake over het circuit Pau-Arnos in Frankrijk rammen voor het testprogramma. Met een gewicht gelijk aan het aantal pk’s zal de testrijder over het vermogen niks te klagen hebben. Dit najaar zal de Aston Martin AMB 001 ook echt in productie worden genomen in de Brough Superior fabriek. Die bevindt zich eveneens in Frankrijk, in Toulouse.

Voor wie de sok met dik een ton heeft kunnen vinden is het nog even geduld hebben. Minimaal tot het einde van dit jaar. Dan worden de eerste exemplaren van deze circuitmotor -of verzamelmotor- afgeleverd.