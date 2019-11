De eerste motorfiets van Aston Martin is officieel

De Britten gaan het op twee wielen proberen.

Dit jaar is, wat Aston Martin betreft, het jaar van de nieuwigheden proberen. In Genève stond het merk al met een aantal interessante super- en hypercar concepts. Nu doet Aston Martin ook de Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo aan. Oftewel de EICMA in Milaan.

Aston Martin staat op deze show niet met een auto, maar een motorfiets. Ze noemen het de AMB 001 en de tweewieler is ontwikkeld in een partnerschap tussen Aston Martin en Brough Superior. Het gepresenteerde exemplaar is productie klaar en dat betekent dat beide partijen de ambitie hebben om de motorfiets te gaan produceren.

Het is de bedoeling dat er 100 stuks gaan komen van de AMB 001. De motorfiets is een lichtgewicht sportmotor, gebouwd met een carbon fiber boy. Het betreft een V-twin turbo motor (voor het eerst op een Brough Superior motorfiets) en het blok levert 182 pk op een gewicht van slechts 180 kg. Het gepresenteerde exemplaar heeft de kleur Stirling Green met Lime Essence meegekregen in combinatie met mat zwarte wielen.

De AMB 001 zal door Brough Superior in Toulouse, Frankrijk worden gebouwd. Het zal een speeltje voor de elite worden, want de motorfiets kost maar liefst 108.000 euro. Eind 2020 moeten de eerste exemplaren geleverd gaan worden.

Aston Martin Executive Vice President and Chief Creative Officer, This is what we believe a cutting-edge motorcycle should be and we are very proud to see the Aston Martin wings on a motorcycle for the first time. In addition to applying the skills we have developed for cars such as the ground breaking Aston Martin Valkyrie we have also been able to bring our special expertise in the traditional craft techniques to this project. The finished product is a truly beautiful motorcycle; a design and engineering work of art. – Marek Reichman, Aston Martin Executive Vice President en Chief Creative Officer