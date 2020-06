Performance Pack Polestar 2: dit wist jij niet!

Naast Brembo’s, Öhlins en gesmeed lichtmetaal staat er iets anders in het rijtje.

Nu de verwachte leverdatum van de Polestar 2 steeds dichterbij komt laat het Zweedse merk meer beelden zien van het Performance Pack. We wisten al in hoofdlijnen dat de remmerij van het merk Brembo zou zijn. En met het Performance Pack zorgt een ander Zweeds merk voor kekke vering. Nu is er meer bekend en kunnen we melden dat je voor de meerprijs van 6.000 euro een hoop subtiel goud terugkrijgt.

Zweeds

Polestar liet het Zweedse merk Öhlins zijn gang gaan voor het Performance Pack. Er kwamen Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers onder de Polestar 2. Instelbaar in tweeëntwintig standen als de eigenaar dat wenst. Deze dempers moeten volgens Polestar de balans zijn tussen comfort en controle. De dempers hebben twee verschillende kanalen voor olie waardoor grote en kleine schokken opgevangen worden. Een dynamisch stukje goud uit Zweden in het Performance Pack dus.

Nog meer goud

Het remsysteem is bij de Performance Pack aangepakt door Brembo. Een remsysteem met 4 zuigers. De Polestar 2 is de eerste elektrische auto van het merk en ook daar is over nagedacht. Naast goed remmen zorgen de Brembo’s ook voor maximale batterijgeneratie. Ook deze klauwen zijn uitgevoerd in Swedish Gold.

Speciale velgen

Met het Performance Pack krijg je standaard 20″ gesmede lichtmetalen velgen. Behalve het uiterlijk verandert ook het gewicht. De gesmede velgen zijn namelijk 1,5 kg per wiel lichter. Om de 4-Y-spaaks Polestar-design velgen liggen Continental SportContact banden in de maat 245/40R20. Een unieke band dus de bandenwissel zal even pijn doen in de portemonnee.

In grote lijnen had Polestar deze details natuurlijk al veel langer bekend gemaakt. Maar spot jij het andere gouden accent in het rijtje? Juist, detail: zelfs het ventieldopje is ‘Swedish Gold’.

Niet sneller

De Polestar 2 wordt met het Performance Pack niet sneller dan 408 pk. Je kunt jezelf voor 6.000 euro wel vastsnoeren met gouden gordels en de banden met het gouden ventiel dichtdraaien. Gelukkig zit er ook nog Brembo remmerij, Öhlins vering en gesmeed lichtmetaal in het Performance Pack en maakt dat het geld wél waard.

Ga jij het 6.000 euro kostende pakket toevoegen aan de Polestar 2 van 59.800 euro?