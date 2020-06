Gefacelifte Nissan Kicks kickt op je beeldscherm

Met de gefacelifte Nissan Kicks ben je weer helemaal het mannetje m/v op de parking van de Intratuin. De Japanse variant van het tuinpretpark, althans.

Ondanks dat sommige merken al best veel crossovers in hun assortiment hebben, zijn meer crossovers nog altijd welkom. Men koopt ze enorm graag en in grote aantallen.

Overal populair

Het grote voordeel voor fabrikanten: overal zijn ze populair. Iedereen is op zoek naar een avontuurlijke én praktische auto met een hoge instap. De gacelifte Nissan Kicks is zo’n auto. Een tijdje geleden werd deze al voor de Thaise markt aangekondigd, dit is de versie voor de thuismarkt.

Hybride

De gefacelifte Nissan Kicks is een hybride. In sommige gevallen resulteert dat in een bijzonder potente combinatie, zoals de Peugeot 5008 PHEV. Maar in dit geval vallen de cijfers erg mee. Een 1.57 kW accupakket drijft een elektromotor aan en een 1.2 driecilinder fungeert als range-extender. Deze motor is in staat om 79 briesende paarden op de krukas af te vuren.

Banzai

Bij elkaar levert de combinatie in de Kicks precies 129 pk en een banzai-boomontwortelende 260 Nm. We hebben werkelijk geen idee wat de prestaties zijn, maar volgens @wouter gaat deze auto zeker beter worden van 100 pk extra.

4 rijmodi, 3 uitvoeringen

Er zijn vier verschillende rijmodi: EV, Eco, Normal en ‘S’. De gefacelifte Nissan Kicks is net niet sportief genoeg voor een ‘Sport’-stand. Misschien houdt Nissan wat achter de hand voor een Nismo-behandeling, waar de Kicks uitermate voor geschikt lijkt te zijn. Tot nu toe zijn er drie uitvoeringsniveau’s leverbaar: Kicks S, Kicks SV en Kicks SR.

Hoge Micra

Hoe moet je de gefacelifte Nissan Kicks zien? De Kicks staat op het Nissan V-platform, waar de Micra ook op staat. . Zie het als een soort Nissan Micra-maar-dan-wat-hoger-crossover-dinges-geval. Wij hebben daar nu de Nissan Juke, de Nissan Kicks is wat praktischer van aard.

Er zijn geen plannen bekend om deze kekke gefacelifte Nissan Kicks naar Nederland te halen.