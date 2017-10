Deen schuift Audi S7 onder truck, maakt selfie

Want #likes.

Zo nu en dan hoor je iemand vertellen over een openbaring die ze kregen nadat ze de dood recht in de ogen keken. Zo kan iemand na een levensveranderende gebeurtenis besluiten om zijn werkleven op een lager pitje te zetten, zodat er meer aandacht is voor het gezin. Je tijd op aarde is immers gering, en moet niet onderschat worden. Dit is slechts een willekeurig voorbeeld, maar achteraf blijken de resultaten veelal positief.

Die memo heeft Deens presentator Jan Hellesøe klaarblijkelijk gemist. Na een bizar ongeluk in zijn Audi S7 gisteren, onderweg van Sønderborg naar Kopenhagen, voelt hij zich alleen maar heel erg schuldig, en dan met name over zijn inkomen en vermogen. Dit is te danken aan behulpzame omstanders die hem meermaals op het hart drukken dat hij het nog kan navertellen, omdat hij in zo’n stevige, dure auto rijdt. In een Facebook bericht pleit hij dan ook voor een prijsdaling van fatsoenlijke auto’s, zodat ook de minder welvarende mensen een grotere kans op overleven hebben in het geval van een verkeersongeluk.

Om het bericht wat extra spice te geven, gooit hij er nog wel wat schrikwekkende foto’s bij, waaronder een selfie van zijn beduusde hoofd. Er valt niet te twisten dat Jan die ochtend een forse engel op zijn schouder had rusten, maar dat er niemand naast hem is gaan zitten, is misschien wel het grootste geluk.