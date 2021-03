Ford reageert kort en krachtig op Elon Musk' betoog - Autoblog.nl

Elon Musk complimenteerde zichzelf en De Amerikaanse autofabrikant Ford. Dat kon de CEO van Ford wel waarderen.

Twitter is voor Elon Musk dé uitlaatklep om zijn gedachten te delen met de wereld. Soms deelt de Tesla CEO de grootste onzin en soms zit er best wat interessants tussen. Zo werd Musk betrapt op een compliment voor een Amerikaanse autofabrikant. Een momentje om in te lijsten.

Op Twitter plaatste Elon Musk een berichtje waar onder andere Chrysler en General Motors een klap om de oren kregen. In de tweet schrijft Musk dat Tesla en Ford de enige Amerikaanse autofabrikanten zijn die niet bankroet zijn gegaan. Het ontwikkelen van auto’s, het maken van prototypes en het zorgen voor gezonde financiën is niet makkelijk, aldus Musk.

Elon Musk en Ford tweet

Ford CEO Jim Farley reageert kort en krachtig met een ‘respect’ op het betoog van Musk. Tegelijkertijd is de tweet van Musk misschien wat voorbarig. Tesla is nog een relatief jonge autofabrikant, terwijl grote bekende automerken al een geschiedenis kennen van tientallen jaren. Het succes van Tesla begon met de Model S in 2012 en de daarop volgende modellen. Dat is nog geen 10 jaar geleden. Musk gelooft natuurlijk in het fundament van zijn merk en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Feit is dat Tesla voor elkaar heeft gekregen wat inderdaad velen anderen niet is gelukt. Daarvoor mag Musk zichzelf best een schouderklopje geven.