De Aston Martin Valhalla is nog stééds niet klaar

De Aston Martin Valhalla geeft weer een teken van leven, maar hij is nog steeds niet af.

Het heeft een eeuwigheid geduurd, maar de eerste Aston Martin Valkyrie’s rijden inmiddels rond. Het wachten is nu op de volgende hypercar van Aston Martin. Je was ‘m waarschijnlijk alweer vergeten, maar we hebben het over de Valhalla.

Net als bij de Valkyrie lijkt ook de ontwikkeling van de Valhalla niet van een leien dakje te gaan. We kregen de auto voor het eerst in 2019 te zien als de AM-RB 003 Concept, maar de auto is nog steeds niet in productie.

Een van de redenen voor de vertraging is een rigoureuze verandering qua motor. De Valhalla zou namelijk eerst met een 3,0 liter biturbo V6 komen, die Aston in eigen huis zou ontwikkelen. In 2021 maakten ze echter bekend dat de Valhalla de flatplane V8 van Mercedes krijgt.

Toen bleef het een hele tijd stil, maar nu krijgen we eindelijk weer een teken van leven. Is ‘ie inmiddels klaar? Nee nog niet, de boodschap van Aston Martin is vooral dat ze er nog steeds mee bezig zijn. Dat is natuurlijk goed om te weten.

Hoewel de Valhalla niet ontworpen is door Adrian Newey, krijgt ook deze auto F1-technologie mee. Dat was in het beginstadium ook de bedoeling, omdat Aston Martin destijds nog samenwerkte met Red Bull. Dat is niet meer aan de orde, maar gelukkig heeft Aston Martin inmiddels hun eigen F1-team.

Het F1-team is zich nu dus gaan bemoeien met de ontwikkeling van de Valhalla. Wat dit concreet betekent is nog niet bekend, maar het klinkt in ieder geval goed. Aston Martin meldt ook nog expliciet dat Lance Stroll en Fernando Alonso (in die volgorde) waardevolle input leveren. Dan moet helemaal goedkomen.

De techniek is inmiddels ook weer verder geëvolueerd. Waar eerder werd gezegd dat de V8 gecombineerd zou worden met twee elektromotoren, zijn dat er nu drie geworden. Zodoende levert de Valhalla geen 950 pk, maar 1.012 pk. Dat wil zeggen: als de plannen verder ongewijzigd blijven…

Twee van de drie elektromotoren worden geplaatst op de vooras, waarmee de Valhalla vierwielaandrijving krijgt. Deze set-up maakt ook geavanceerde torque vectoring mogelijk. De derde elektromotor is er om extra power naar de achteras te sturen en tevens als startmotor te fungeren.

Los van het feit dat het allemaal lang duurt mogen we natuurlijk niet klagen. Dat Aston Martin anno 2023 nog een gloednieuwe supercar met V8 middenmotor introduceert is alleen maar mooi. Of eigenlijk moeten we zeggen: anno 2024, want dat is het jaar dat de Valhalla zijn opwachting moet maken.