Niemand wil straks de Volkswagen ID.3 hebben (jij wel?)

Volkswagen neemt alvast maatregelen, want niemand wil een ID.3.

Kever. Golf. ID.3. Dat was de bedoeling van Volkswagen. Die ‘3’ in de naam moet namelijk refereren aan de derde Volkswagen in dit rijtje, want de Kever en de Golf hadden twee dingen gemeen: ze verkochten beiden enorm goed. De ID.3 moest de derde Volkswagen gaan worden die het volk massaal zou omarmen, kopen dus. En wat blijkt? Dat is niet helemaal het geval. Of beter gezegd: dat is helemaal niet het geval.

Het is zelfs zo erg gesteld dat Volkswagen de productie teruggaat schroeven van de Volkswagen ID.3 en zijn Spaanse neef, de Cupra Born. Dat meldt Automotive News Europe. Beide auto’s worden op dit moment gebouwd in Zwickau en Dresden, Duitsland.

Dresden Zwickau

Dat doet VW omdat de vraag behoorlijk laag is. De eerste twee weken van oktober zal Volkswagen de productie eventjes overslaan. Dat valt niet geheel ontoevallig mooi samen met de herfstvakantie.

Niemand wil een ID.3 (of Cupra Born)?

VW stopt de productie van de elektrische hatchbacks van 2 tot 13 oktober in Zwickau. In Dresden stopt de productie van 2 tot 16 oktober. De reden voor de dalende interesse is volgens Automotive News Europe de hogere kosten voor de consument. Daarbij zijn we nu aanbeland bij de consument die schijnbaar actieradius en laadinfrastructuur belangrijk vindt. Ook is er enorme concurrentie. Denk aan de nieuwe MG 4, maar ook de standaard Tesla Model 3 is een scherpe aanbieding.

De grootste reden van de lagere productie is de Duitse subsidies op EV’s. Of beter gezegd het vervallen van diverse subsidies. Daardoor stond er een enorme run op EV’s. De EV-verkopen waren in augustus van dit jaar 171% hoger dan dezelfde maand het jaar ervoor. Dus in principe een beeld dat we ook in Nederland hebben gezien. Als de bijtellingsvoordelen komen te vervallen, werd er nog eventjes snel groots ingeslagen en zakte het jaar erna de vraag in.

In Nederland ligt het ietsje anders

Het gaat overigens puur om de Born en ID.3 waarvan de productie naar beneden gaat. De elektrische crossovers van Audi (Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback) en Volkswagen (ID.4 en ID.5) zullen gewoon in dezelfde aantallen worden blijven gebouwd.

In Nederland is de ID.3 redelijk populair: vorig jaar (2022) zijn er net geen 2.000 van gebouwd, 500 stuks minder dan de Cupra Born. Dit jaar is de ID.3 al populairder dan vorig jaar met bijna 2.400 exemplaren. De facelift van de ID.3 lijkt dus goed aan te slaan op de wensen van de consument. De vraag naar de Cupra-versie is ingestort naar minder dan 700 units. Misschien dat die hete Cupra Born zorgen voor een verkoopimpuls.

Met dank aan Frank voor de tip!

Imagecredit header: ID.3 Harlekijn in een garage door @jcs via Autoblog Spots!

Meer lezen? Dit zijn de top 10 ultieme vrekkenmobielen!