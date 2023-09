Dit is de coolste Cayenne occasion van Nederland

Jazeker, een echte Porsche Cayenne Transsyberia!

De eerste generatie Cayenne is niet een auto die bij iedereen in de smaak valt, maar deze auto heeft wel de potentie om heel cool te zijn. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn wat rally-accessoires. Nu kun je zelf gaan knutselen, maar wat je ook kunt doen is een officiële Porsche Cayenne Transsyberia kopen.

Daarmee bedoelen we niet de rallyauto waarmee de Transsyberia-deelnemers van Moskou naar Mongolië reden, maar de special edition die daarop geïnspireerd is. Daarvan staat er nu eentje te koop in Nederland. Of iets specifieker: daarvan wordt er nu eentje geveild.

De auto heet officieel de Cayenne S Transsyberia, maar deze special edition heeft de motor van de GTS. Dat betekent dat je 405 pk tot je beschikking hebt in plaats van 385 pk, naast 500 Nm aan koppel. Dat moet voldoende zijn om de betere grindweggetjes te trotseren.

De Cayenne Transsyberia staat niet hoger op zijn pootjes dan een standaard Cayenne, maar je profiteert wel van standaard luchtvering en PASM. Als je niet zo thuis bent in Porsche-jargon: dat laatste betekent dat de auto is voorzien van adaptieve dempers.

De Cayenne Transsyberia is in één oogopslag te herkennen aan de striping op de zijkant en de lampen op het dak. De stickers die je ziet zaten er dan weer niet af fabriek op: dat is de laatste eigenaar die zich uitgeleefd heeft. De auto is ook voorzien van passende off-roadbanden.

De Transsyberia was een limited edition, maar hoeveel er precies zijn gebouwd is niet helemaal duidelijk. Het plan was om 600 exemplaren te bouwen, maar het zijn er minder geworden. Volgens sommige bronnen zijn er uiteindelijk maar 258 gebouwd.

Een ding is zeker: een echte Cayenne Transsyberia is een zeldzame verschijning. Grijp daarom nu je kans en biedt mee op Collecting Cars. Dit exemplaar heeft nog maar 58.436 km op de klok staan, wat voor eerste generatie Cayenne-begrippen bijzonder weinig is. Meebieden kan nog tot en met volgende week woensdag 19.20.

