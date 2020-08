‘De Aston Martin Valkyrie is onbetrouwbaar en rijdt moeilijk’

Aston Martin heeft mogelijk een moeilijke keuze te maken met de Valkyrie.

Het moet hét paradepaardje worden van Aston Martin. Een dikke 6,5 liter V12, bijna 1200 pk, 900 Nm, plakkerige aerodynamica dankzij een F1-maestro… Een bizarre hypercar die ons moet laten zien waar Red Bull en Aston Martin toe in staat zijn.

Op papier klinkt het dus als een goeie auto, maar het was nog even afwachten hoe dat zich in de praktijk zou uiten. Sinds maart rijdt de Valkyrie rond op de openbare weg. In de buurt van Silverstone wordt de auto getest. Het is een belangrijke fase in het ontwikkelen van een auto, eentje waarin je hoopt dat je geen moeilijke problemen tegenkomt bij je Valkyrie. Helaas voor Aston Martin lijkt die testfase niet al te best te lopen, als we de Italiaanse site Formula Passion moeten geloven, dan.

‘Niet heel makkelijk om in te rijden’, ‘geluidsproblemen’ en ‘betrouwbaarheidsproblemen’. Niet per se drie eigenschappen die je wil horen over een prestigeproject. Hoe de Italianen aan hun informatie komen is niet geheel duidelijk. Ze zeggen dat ze dit hebben ‘gelezen’ in de tests die nu nog gaande zijn.

En dat laatste is nog hoopgevend. Aston Martin is immers de auto nog aan het testen. Juist nu hebben de Britten dus de tijd om alle eventuele euvels op te sporen en op te lossen. Formula Passion gaat niet in op de details, daarmee is het lastig om te bepalen hoe erg de problemen zijn.

‘Niet makkelijk om in te rijden’ zouden ze bijvoorbeeld op kunnen lossen door aan de ophanging te sleutelen, betrouwbaarheidsproblemen kan één enkel onderdeel zijn en geluidsproblemen zouden ze kunnen verhelpen met meer isolatie. Aan de andere kant, als de problemen aerodynamisch van aard zijn, dan zou het een heel ander verhaal kunnen zijn…

Volgens Formula Passion zou Aston Martin nu de optie hebben om extra gelimiteerde Valkyrie’s te maken, om zo de extra ontwikkelkosten te kunnen opvangen. Het helemaal schrappen van de Valkyrie zou eveneens tot de opties horen. Of dit daadwerkelijk plannen zijn van Aston Martin, of dat het Italiaanse blad hardop nadenkt, is niet duidelijk. Naar verwachting gaat de Valkyrie eind dit jaar in productie, voor de straatauto hebben zich 150 klanten gemeld.