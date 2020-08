Tesla’s zien straks het verschil tussen je rugzak en een baby

Met dit apparaatje kan jouw Tesla straks weten of je een rugzak of een baby op een achterstoel hebt zitten.

Moderne auto’s zitten vol met software en sensoren die jouw leven prettiger en vooral veiliger moeten maken. Soms kunnen deze veiligheidsfuncties er echter ook voor zorgen dat je leven ietsjes minder prettig wordt. Neem de gordel in een auto. Sommige auto’s – waaronder Tesla’s – maken geluidjes als je als persoon op een stoel zit en je de gordel niet om hebt. Dit is natuurlijk hartstikke handig voor als er mens op zit, maar het is wat minder handig als het niet om een mens gaat. Stel dat je een zware rugzak of boodschappentas op zo’n stoel zet, dan gaat je auto ook piepen als een gek.

Tesla heeft daar echter een oplossing voor bedacht. Bij de Amerikaanse telecommunicatieagentschap FCC hebben ze namelijk gevraagd of ze een speciale soort radar mogen gebruiken. Het gaat om een radar die werkt met mmWave-golven, dit zijn radiogolven die op een hele hoge frequentie werken. Met dit radarsysteem scant een Tesla continu een auto en de inzittenden, om zo meer informatie over de passagiers te weten. Zo kan je Tesla door bijvoorbeeld een deken ‘kijken’ en zien of daaronder een baby ligt, of dat het gewoon een stapeltje met dekens is. Daarnaast kan het systeem kleine bewegingen als een hartslag of ademritme opvangen. Zo kan de auto het verschil tussen een mens en een object herkennen.

De auto zou deze informatie kunnen gebruiken voor de gordelwaarschuwingssignalen, al hebben Musk & co ook andere implementaties in gedachten. Zo kan dit radarsysteem beter het formaat van een persoon meten, waarmee airbags beter ingezet kunnen worden. Ook zou de auto kunnen weten of er een kind is achtergelaten in een hete auto. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat het kind komt te overlijden. Volgens Reuters sterven er jaarlijks ruim vijftig Amerikaanse kinderen doordat ze werden achtergelaten in een te hete auto.

Het systeem zou overigens ook een wapen in de strijd tegen inbrekers kunnen worden. De radar meet namelijk in een cirkel van 2 meter om de auto heen en zou daarbij ‘indringing’ kunnen opmeten. Kapotte ruiten moeten voor de radar eveneens geen geheim meer zijn.

De FCC geeft niet meteen toestemming voor de Tesla-radar, maar vraagt Amerikanen hun mening over het systeem te geven. Of Tesla het als los apparaat wil verkopen, of het in wil bouwen in nieuwe auto’s, is niet duidelijk.