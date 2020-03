De Aston Martin Valkyrie begeeft zich op de openbare weg

Dat werd wel eens een keer tijd.

Het is dat de Valkyrie er zo futuristisch uitziet, maar anders zou hij al aan een facelift toe zijn voordat hij überhaupt op de markt komt. Het was namelijk in 2017 dat de Valkyrie zijn debuut maakte op de beursvloer van Genève. We zijn nu drie jaar verder en de hypercar wordt nog steeds niet geleverd. Daar gaat als het goed is binnenkort dan eindelijk verandering in komen. In de omgeving van Silverstone begeeft de Valkyrie zich al op de openbare weg, zoals we op deze nieuwe foto’s van Aston Martin kunnen zien.

Het uiterlijk van de Valkyrie kennen we inmiddels wel. Toch ziet de auto er op de openbare weg weer anders uit dan op de beursvleur of op klinische persfoto’s. Bij het ziet van de auto tussen het normale verkeer is het bijna niet te geloven dat de Valkyrie straatlegaal is. Toch is dat wel degelijk het geval.

Ondanks het feit dat de Valkyrie de openbare weg op mag, heeft de auto meer dan genoeg race-DNA. Aston Martin heeft de Valkyrie namelijk in samenwerking met Red Bull ontwikkeld. Het ontwerp is afkomstig van Adrian Newey, die zich normaal gesproken bezighoudt met het ontwerpen van F1-auto’s.

De Valkyrie wordt voortgestuwd door een 6,0 liter grote V12. Deze produceert meer dan 1.014 pk. Een elektromotor doet daar nog eens 160 pk bij, waardoor het totale vermogen uitkomt op 1.176 pk. Het koppel bedraagt 900 Nm. Het gewicht is niet nog niet bekend, maar de Valkyrie oogt aanzienlijk lichter dan de meeste andere hypercars die we kennen.

Aston Martin gaat niet meer dan 150 straatauto’s bouwen van de Valkyrie. Het was de bedoeling dat de Valkyrie daarnaast ook deel zou nemen aan de nieuwe WEC hypercar-klasse. Dit plan is helaas in de ijskast gezet. Er komt nog wel een circuitversie voor klanten: de Valkyrie AMR Pro. Die zal in een oplage van 25 stuks gebouwd worden. Aston Martin heeft het geduld van hun klanten aardig op de proef gesteld, maar als het goed is komt er dit jaar een einde aan het wachten.