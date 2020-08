Pijnlijk: Nieuwe Lotus laat wéér op zich wachten

Het lijkt haast traditie te zijn: we moeten weer een tijdje langer wachten op een nieuwe Lotus.

Wie kan het zich nog herinneren? Tien jaar geleden alweer kondigde Lotus allerlei nieuwe auto’s aan. Er zou een sedan komen, twee nieuwe sportauto’s, later werd er zelfs gesproken over een SUV. Maar wat kwam er daadwerkelijk? Helemaal niks. Lotus z’n nieuwste auto is de Exige, die alweer uit 2012 stamt. Natuurlijk zijn er in de tussentijd wel nieuwe modellen geweest, maar qua uiterlijk verschillen deze maar weinig.

De verwondering was ook groot, toen Lotus in 2019 een nieuwe auto toonde. Een volledig elektrische, zelfs, met een vermogen van 2000 pk. Het ontwerp kan niet iedereen bekoren, maar een bijzondere bolide is het zeker. Het voelde ook als een frisse wind voor de eigenzinnige Britse autofabrikant. Zou het dan toch eindelijk zo zijn dat Lotus weer nieuwe auto’s zou gaan bouwen?

Nou, inmiddels lijkt het verhaal een klein beetje anders te zijn. Geen zorgen, die Evija komt er wel, maar we moeten iets langer op de nieuwe Lotus wachten. Autocar weet namelijk te melden dat de elektrische hypercar is uitgesteld tot medio 2021. In eerste instantie hadden de eerste Evija’s eind dit jaar nog van de productieband moeten rollen.

De schuldige is – uiteraard – het coronavirus. Vanwege lockdowns, reisbeperkingen en quarantaines heeft de autofabrikant niet alle prototypes volledig kunnen testen. Zo heeft het bedrijf vijf maanden aan autotests gemist, die het met name op het Europees vasteland had moeten uitvoeren. Onder meer hot weather testing in Spanje moet nog worden gedaan. En kennelijk kan je niet zomaar gaan testen, maar zijn de testfaciliteiten volgeboekt.

Daardoor is er nog veel onduidelijk over het testen en hoe dit moet worden ingehaald. Tegelijkertijd heeft het bedrijf extra geïnvesteerd om de Evija klaar voor productie te krijgen, zegt Lotus-baas Phil Popham. Extra uitstel sluit Popham nog niet uit, maar op dit moment denkt hij dat de productie vijf maanden later zal starten dan gepland.

Is het alleen maar slecht nieuws? Nee, gelukkig niet. Zo heeft Lotus het uitstel kunnen gebruiken voor meer tests op de weg. Op die manier heeft Lotus de aerodynamica en downforce van de Evija weten te verbeteren. Een leuker pluspunt is dat het vermogen boven de 2028 pk blijkt te liggen, in plaats van de 2000 pk die eerder werd gecommuniceerd.

De Evija is nog lang niet uitverkocht, van de 130 slots zijn er nog meer dan 60 beschikbaar. Er lopen nu gesprekken met 70 mensen, daarvan heeft ‘het merendeel’ een eerste aanbetaling gedaan. Lotus organiseert nu evenementen om de laatste slots te vullen. Gelukkig hebben ze daar nu vijf maanden extra de tijd voor.