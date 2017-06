De Aston Martin Vulcan AMR Pro drukt je plat

Het is dan wel een vulkaan, maar 'de grond is lava' spelen wordt erg lastig in deze extreme Vulcan.

Aston Martin staat erom bekend hun modellen eindeloos te voorzien van upgrades, tweaks en facelifts. Hoewel een Vantage V8 uit 2005 en een Vantage V8 AMR Pro uit 2017 dezelfde basis delen, zijn het daardoor toch behoorlijk verschillende auto’s. Maar heeft het pad van de geleidelijke verbetering ook zin voor een gelimiteerd carbon circuit-beest met een prijskaartje van een paar miljoen?

Jazeker! Tenminste, Aston Martin denkt van wel en daarom zie je hier de Vulcan AMR Pro. Aston heeft nog eens kritisch gekeken naar de Vulcan en besloten dat hier en daar nog wat dingetjes beter konden. De atmosferische V12 met 820 pk laten ze ongemoeid, maar de versnellingsbak is wel voorzien van wat nieuwe software. De meeste aandacht is echter uitgegaan naar een felkleurige livery de aerodynamica. De Vulcan AMR Pro heeft daardoor een enorme bak downforce.

Boven de voorste wielkasten zijn ‘louvres’ geplaatst die helpen met het reduceren van lift. Op Le Mans zijn die inmiddels verboden, maar daar hoeft Aston met de Vulcan geen rekening mee te houden (helaas?). Aan de joekelige frontsplitter zijn twee vaantjes gehangen die moeten helpen bij het insturen. De voluptueuze spoiler bestaat nu uit twee lagen en heeft er een gurney-flap bijgekregen om de wind efficiënt van het carbon af te zagen.

Al met al heeft de Vulcan AMR Pro hiermee een kleine 25 procent meer downforce dan de Vantage GTE die won op Le Mans. Bovendien heeft Aston de neerwaartse kracht wat beter gebalanceerd over de auto, waardoor deze nu vooral op het midden van de vulkaan drukt. Dat komt volgens Aston zowel ten goede aan de tractie op de achterwielen als de responsiviteit van de neus.

Slecht nieuws is er overigens ook nog (als je nog geen Vulcan hebt). Aston gaat níet méér Vulcan’s bouwen, maar als je er een (of meer) van de 24 hebt kan je bij ze terecht voor een ombouwkitje. Zou jij het doen, of vond je de originele Vulcan mooier?