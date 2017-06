Zo kreeg Audi alle ogen gericht op de nieuwe A8

Marketing done right.

Voor de nieuwe Spider-Man film werd Audi gestrikt als hoofdsponsor. Zo zal onder andere de nieuwe A8 voor het eerst te zien zijn in de kraker. Gisteren was de première van Spider-Man: Homecoming in Los Angeles. Niemand minder dan Spider-Man himself arriveerde op de motorkap van een pre-productie A8 met wat camouflage.

De superheld nam selfies met fans vanaf de motorkap en poseerde voor wat foto’s met de Audi. Ook Tony Stark (Iron Man) was aanwezig met een R8 Spyder (rijtest). De Duitse autofabrikant lijkt onlosmakelijk verbonden met het Marvel-universum. Het merk was namelijk ook veelvuldig te zien in Captain America: Civil War.

De nieuwe Audi A8 zal op 11 juli worden onthuld tijdens een presentatie in Barcelona. Spider-Man: Homecoming draait vanaf 6 juli in de bioscoop. Weten wat critici te zeggen hebben over de nieuwe Marvel-film? Je checkt het hier.

Bewegende beelden van de A8 zijn er ook. Een video van de première zie je hier. Teaservideo’s daar en daar.