Fusilli! Ricciardo akkoord met Ferrari over opvolging Vettel

Kwaliteitspublicatie La Gazetta dello Sport beweert dat de Honeybadger op weg is naar Maranello. Er zit echter wel een serpens onder het gras.

De deal gaat namelijk alleen door als Vettel na dit jaar vertrekt bij het Italiaanse team. Het contract van Vettel loopt aan het eind van dit jaar af en de Duitser was eerder dit jaar ambigu over zijn toekomst. Hij stelde dat hij voor het eerst in zijn carrière niet weet waar hij volgend jaar zal rijden, maar zich eerst wil focussen op het halen van de titel. Het gerucht gaat dat Vettel al een pre-contract heeft met Mercedes. Hij leek zich daarmee in de ideale positie gemanoeuvreerd te hebben, met de twee topteams van het moment voor het uitkiezen.

Maar de Duitser heeft zichzelf geen dienst bewezen met zijn gekke actie in Azerbeidzjan, om maar eens de verst geopende deur van het jaar in te trappen. Vooral bij Mercedes zijn ze uiteraard niet te spreken over de beuk die Vettel uitdeelde aan Hamilton. Mercedes-honcho Niki Lauda heeft nog wat olie op het vuur gegooid door te stellen dat hij boos is en dat Vettel zich gewoon zou moeten verontschuldigen. Dat doet hij zelf immers ook altijd als hij iets doms doet.

Bij Ferrari steunen ze natuurlijk hun speerpunt in de strijd om het WK, maar stiekem zullen enkele teamleden ook wel hun bedenkingen hebben bij de heethoofderigheid van hun coureur. Aan de andere kant, Vettel begint ook steeds beter Italiaans te praten, dus misschien is het een logische ontwikkeling. Voor nu is de officiële party-line in ieder geval dat Ferrari Vettel graag wil behouden.

Maar dat houdt ze volgens de Gazetta dus niet tegen om vast een plan B klaar te hebben in de vorm van Ricciardo ‘voor het geval dat’. Laten we wel zijn: als topteam in een professionele sport hoor je dat ook gewoon te doen. Dat het team bij een vertrek van Vettel voor Ricciardo zou gaan is aan één kant logisch. Tegen de verwachtingen in versloeg de Australiër Vettel per slot van rekening in het jaar dat de twee teamgenoten waren bij Red Bull Racing. De overgang van de Duitser was toen echter al min of meer beklonken, waardoor Vettel als het ware ‘de vlucht vooruit’ kon maken. Toch roept de keuze voor Ricciardo ook enkele vragen op.

Ten eerste: hoe zit het met Ricciardo’s contract bij Red Bull? Helmut Marko laat momenteel geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat beide coureurs van het team een muurvast, vuurvast, waterdicht, Faustiaans contract hebben. Is Ferrari dan bereid ‘elke prijs’ te betalen voor Ricciardo en zo ja, laat Red Bull zich als puntje bij paaltje komt alsnog vermurwen?

Ten tweede: als Ferrari dan toch ontzettend veel pegels neer gaat leggen voor een Red Bull coureur, moeten ze dan niet voor Max gaan? De Nederlander staat in de stand om het WK momenteel een straatlengte achter Ricciardo. Degenen die ‘achter de feiten’ kijken weten echter dat hij de Ozzie dit jaar tot op heden in de tas heeft. Zowel in races als in de kwalificaties (5-3 voor VER) is de Nederlander dit jaar de snellere van de twee. Alleen technische malheur heeft hem tot op heden tegengehouden. Mocht Ferrari toch voor RIC opteren herhaalt de geschiedenis zich dus en gaat het rode team opnieuw voor de mindere van de twee Red Bull coureurs.

Tenslotte, waar blijft Kimi Raikkonen in dit hele verhaal? Je zou namelijk kunnen zeggen dat dit bericht goed nieuws voor hem betekent. Eerder werd Ricciardo namelijk in verband gebracht met Kimi’s stoeltje bij Ferrari. Betekent dit gerucht nu dat dat verhaal van de baan is en Kimi toch nóg een jaar mag blijven? Of heeft Ferrari voor het tweede zitje iemand anders op het oog? Max en Daniel bij Ferrari in 2018!



Bedankt Dechanster voor de tip!