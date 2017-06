Uitslag: de 24 uur van Le Mans 2017

In warme en zonnige omstandigheden gingen Toyota en Porsche voor een nieuw afstandsrecord. Het liep echter een tikje anders.

Dit zou het jaar gaan worden van Toyota. Na het absolute, ongelooflijke drama van vorig jaar waren de Toyo’s duidelijk de snelste in de kwalificatie. A certain Kobayashi reed zelfs een baanrecord. Bovendien won Toyota ook de eerste twee races in het World Endurance Championship (WEC) van de FIA. Als het 1999 zou zijn konden we de uitslag van tevoren dus even doorfaxen, niet? Nou nee, want het is en blijft Le Mans.



De Start: Bye Kolles

Zoals altijd zijn de ogen vooral gericht op de kop van het veld. Daar staan twee Toyota’s fier op de eerste rij, met daarachter de Porsche’s en nog een extra Toyota. Op de zesde plaats startte de enige privé ingeschreven auto in de LMP1-klasse van gelukzoeker Colin Kolles. Race-Pool Robert Kubica zou uitkomen voor dat team, maar hij zegde af. De Grand Prix-winnaar wordt meteen node gemist, want de Kolles-auto vergaloppeert zich al direct na de start. Een dure misser, zo zou later blijken.

De Porsche’s, in de kwalificatie toch duidelijk een stukje minder snel dan de Toyota’s, lijken meteen zoveel mogelijk druk op de Japanse brigade te willen zetten. Één van de 919’s verschalkt direct een van de Toyota’s, maar al snel wordt de originele orde hersteld. De 919’s hangen daarna aan het elastiek, maar dat rekt langzaam maar zeker wel steeds verder uit.

Onze Nederlandse ogen waren natuurlijk ook gericht op Ho-Pin, de jonge Bleek, Rik Breukers en de mannen van Racing Team Nederland. Om kort te gaan: de auto van Ho Pin bleek al snel hard te gaan, de auto van Bleekemolen is een traag hok, Rik kreeg te maken met veel technische problemen en Racing Team Nederland ging ‘slow(ish) but steady’.

Supermarkt-keizer Frits van Eerd wilde de race graag starten en doet dat verdienstelijk. Dat wil zeggen, hij houdt de gele bolide uit de problemen en brengt hem heelhuids weer terug naar de pits. Frits was alleen niet zo blij met een setup-verandering die het team vlak voor de race nog had doorgevoerd, de auto voelde daardoor volgens hem wat nerveus aan.

De nacht: horror voor Toyota

Het mag gewoon niet lukken voor de Japanners. En dat terwijl de Japanse auto industrie wel een succesje kon gebruiken. De auto’s voor op de straat staan bekend als uiterst betrouwbaar. In de F1 ploft echter de ene Honda-motor na de andere. Ook op Le Mans gaat het weer fout voor de brigade uit het land van de reizende zon. In ongeveer een half uur spat Toyota’s droom uit elkaar. Nadat de nummer 8 al ver was teruggevallen met een remprobleem, valt de leidende TS050 Hybrid van Kobayashi stil met een kapotte koppeling. Kort daarna gaat Nicolas Lapierre weer eens in de fout met de nummer 9 en crasht uit de race. De Porsche met nummer 1 lijkt zo de race in de schoot geworpen te krijgen.

Ondertussen is desoriëntatie een reëel gevaar als je even wegdommelt op de bank en weer wakker schudt. Op de grens van slapen en sluimeren waan je je wellicht ineens in de jaren ’80. Achter de kop van het veld vechten namen als Prost, Senna, Lauda en Piquet voor posities. In tegenstelling tot iemand anders waar we af en toe over schrijven zijn deze echo-racers wellicht niet zo goed als de illustere vorige generatie, maar ze doen desalniettemin leuk mee.

De finish: horror voor Porsche, dan toch geluk voor Porsche en een episch GT-gevecht

Met alle Toyota’s letterlijk of figuurlijk uitgeschakeld, lijkt niemand meer de derde overwinning van Porsche op rij tegen te kunnen houden. Achter de auto met startnummer 1 rijdt een flinke batterij LMP2’s, aangevoerd door de auto van Ho Pin Tung!

Maar dan opeens, toch weer een bizarre wending. Terwijl de Porsche-honcho’s op het circuit arriveren voor een feestje, valt de nummer 1 Porsche met niemand minder dan Andre Lotterer achter het stuur uit vanuit gewonnen positie. Ho-Pin’s team gaat nu aan de leiding! Het zal toch niet gebeuren dat een auto uit de ‘tweede klasse’ overall winnaar wordt? Op de redactie dwalen de gedachtes af naar de vorige keer dat een auto uit een lagere klasse won. Was het de Dauer Porsche, De McLaren F1? Alleen de nummer 2 Porsche kan de absolute verrassing nog bederven en die ligt op dit moment nog ergens rond plaats 10.

De snelle rekenaars hebben echter al snel door dat de nummer 2, mits ‘ie blijft rijden, toch nog het hele LMP2-veld voorbij kan steken. Ze zijn per ronde zo’n 15 seconden sneller dan de snelste LMP2’s en hoeven daarbij minder vaak te stoppen. En jawel, helaas voor iedereen behalve de diehard Porsche fans, pakt Brendon Hartley met nog een uurtje te gaan de kop van de race.

Daarmee hebben we niet zo’n spannende slotfase als vorig jaar als het gaat om de overall winst. Maar, de GT’s doen flink hun best om dat gemis goed te maken. Na 24 uur racen zitten de nummers 1, 2 en 3 in de GTE Pro klasse vlak achter elkaar. De Corvette leidt, maar twee Aston’s daarachter lijken sneller te zijn.

De Aston’s komen er echter niet langs, maar dan verremt de gele Amerikaan zich even na het lange rechte stuk. De Aston op de tweede plaats slaat toe, maar schiet iets tever door in de bocht. De Chevy snijdt daardoor achterlangs terug naar de eerste positie en geeft de Aston nog een tikje mee.

Toch lijkt de Corvette-rijder te bezwijken onder de druk (of falende remmen) als hij met de finish figuurlijk in zicht de chicane afsnijdt. Hij lijkt er in eerste instantie mee weg te komen, maar dan blijkt dat de auto schade heeft aan de linker voorband. Zo kunnen de Aston’s er bij het ingaan van de allerlaatste ronde alsnog voorbij.

En dat was ‘m dan weer. Na een aparte race waarin de LMP1’s het erg moelijk hadden, wint Porsche voor de derde keer op rij en voor de negentiende keer in totaal. Het is elf tegen elf en aan het einde wint Porsche, of zoiets. Voor het eerst in 27 jaar staat er ook weer eens een Nederlander op het overall podium van de race. Nu wordt het weer blaadjes pellen op de scheurkalender in afwachting van volgend jaar…