De Audi Hub maakt van opladen een gemütliche lounge ervaring

Wordt de Audi Hub de sleutel om in het elektrische autotijdperk premium te blijven voor Audi?

Elk automerk heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Hoewel veel van die kwaliteiten tegenwoordig in de realiteit ernstig te relativeren zijn en alles ‘naar elkaar toegegroeid’ is. Vroeger had je nog echte ‘merkmannen’ (m/v). Mensen die alleen maar BMW reden en niet dood gevonden wilden worden in een Mercedes, of vice versa. Tegenwoordig heb je met je instap 5-Serie als je ‘m in de comfortstand zet praktische een Mercedes E-Klasse. En met een kale E-Klasse als je ‘m in de sportstand zet praktisch een 5-Serie. Oké, zo ernstig is het misschien nog net niet, maar je begrijpt wat we bedoelen.

Vanwaar dit uitstapje over traditionele merkwaardes die al dan niet verloren gaan? Wel, met het oog op de EV transitie, is Audi op het oog een merk dat alleen maar snoeihard profiteert. De ICE’s sterven een sneue dood, maar stond Audi ooit echt bekend om hele bijzondere ICE’s? Mwah. Daar ‘verliezen’ ze dus niet zoveel mee. Tegelijkertijd, hebben de Audi EV’s nu eindelijk premium RWD in basis. Daar winnen ze dus alleen mee. Kenmerkende Audi-kwaliteiten als extreem zachte dashboards en kleine panel gaps, die kan je ondertussen net zo goed in een EV implementeren als in een auto met ICE.

Als de boksbeugel het voortvarend aanpakt en efficiënte aandrijflijnen in elkaar weet te flansen, voorspellen we (oké, ik) dan ook gouden tijden voor het merk. Bij Audi zelf omarmt men de transitie in ieder geval vast met liefde. Audi stort de komende jaren ettelijke miljarden in hun Vorsprung 2030 strategie. In die plannen passen ook deze swanky ‘hub’.

Een van de nadelen van elektrisch rijden blijft voorlopig immers toch dat je af en toe bij moet laden. En ja, in theorie kan je dan een gezonde maaltijd ergens scoren en die lekker in het zonnetje op een bankje verorberen. Maar in de realiteit sta je een klef saucijzenbroodje naar binnen te schuiven en een klein half uur kou te kleumen. Dat is niet erg prettig laat staan premium.

Om die premium ervaring wel te waarborgen, komt Audi dus met deze Charging Hubs. Althans dat is het plan. De eerste wordt 23 december in gebruik genomen, daar waar een ander Duits fenomeen ooit eindigde, namelijk in Neurenberg. De Hub bestaat -uiteraard- uit laadpalen die gevoed worden door elektriciteit van (onder andere?) zonnepanelen op het dak. Maar bovin de Hub zit een lounge gedeelte waar je een eenvoudige doch voedzame maaltijd kan nuttigen en het lettertype van je visitekaartje kan vergelijken met die van andere Audi-rijders. Heb jij er al zin an?