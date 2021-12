De NIO ET5 is de nieuwe Tesla Model 3 killer

Verwen je oogballen met de nieuwe NIO ET5.

Ja jongens en meisjes, dit is ‘m dan, de withete NIO ET5. Het is de nieuwste creatie van het Chinese NIO. Je kent die naam wellicht van de recordpoging voor een (elektrische) auto op de Nürburgring enkele jaren geleden, of omdat je op de beurs altijd op zoek bent naar aandelen met potentie en in deze toko het nieuwe Tesla ziet.

NIO’s zijn echter voorlopig nog niet bepaald op elke Europese straathoek te vinden. Dat heeft alles te maken dat in Europa voorlopig alleen de ES8 aangeboden wordt, een grote elektrische SUV. En ook met dat als we het dan hebben over ‘Europa’, het stiekem alleen gaat om D66-heilstaat Noorwegen. Het zij je dus vergeven als je het merk eigenlijk alweer vergeten was.

Doch in dat laatste geval, schudden we je nu bruusk wakker. NIO komt namelijk vrijwel geruisloos doch met rasse schreden om de hoek knallen, om pas te stoppen bij jou voor de deur. De ET5 wordt binnenkort namelijk jouw nieuwe leasetopper. Dan weet je dat maar vast. Deze frontale aanval op de Tesla Model 3, werd gisteren onthuld tijdens NIO Day. Dat is een evenement dat een beetje lijkt op Tesla Day, alleen dan van NIO.

Ook qua styling wordt er behoorlijk veel gejat voor de NIO ET5. We zien overduidelijk invloeden van Tesla, maar en profil zien we ook een klein beetje BMW i4. De doorlopende achterlichtunit heeft NIO misschien wel afgekeken bij Porsche. In ieder geval hebben ze er wel zelf een toffe naam voor bedacht, namelijk IllumiBlade. Mooi.

Maar hoe moet je die ET5 dan plaatsen? Wel, qua afmetingen is het een soort D-segmenter, met een lengte van 4,79 meter. De wielbasis is met 2,88 meter behoorlijk fors voor die lengte, zoals we dan kennen van EV’s. Qua motorisering is er een 150 kW motor voor de vooras en een 210 kW motor voor de achteras. Het systeemvermogen mag je in dit geval gewoon simpel optellen, dus dat is 360 kW (480 pk). De capaciteit van de accu is minimaal 75 kWh (basis), maar 100 kWh is ook leverbaar. Er komt naar verluidt ook nog een versie met een capaciteit van 150 kWh, maar die wordt voorlopig nog niet aangeboden.

Nürburgringrecords zal je niet breken met de ET5, maar dankzij een 50/50 gewichtsverdeling, laag zwaartepunt en ‘NIO Smart AWD’ moet lekker vlot met het verkeer meekomen geen issue zijn. Nul-naar-honderd duurt naar verluidt 4,3 seconden. NIO meldt trots dat als je die enorme snelheid bereikt, je binnen 33,9 meter toch ook weer stil kan staan dankzij de schijfremmen met vier zuigers rondom.

In het interieur zien we -je verwacht het niet- een Tesla-achtige setup, met een groot scherm in het midden. Daarboven zit een soort creepy poppetje waar je tegen kan praten en die je dingen kan vragen. Wij dino’s raken daar een beetje kriebelig van. Opvallend is dat de ET5 in tegenstelling tot de Tesla Model 3 ook met een schermpje voor de neus van de bestuurder. Daar kunnen de Chinezen zich dus vast mee onderscheiden ten opzichte van de Amerikanen.

Maar ach, schermen en computerkracht dat kennen we nu wel, wat pas echt hip is, is dat NIO de ET5 ook met een augmented reality bril levert, waardoor volgens de fabrikant ‘minder schermen nodig zijn’. De details van wat dat gaat betekenen valt nog te bezien, maar ik heb nu al bijna hoofdpijn.