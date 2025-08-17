De AUDI RS3 8Y van Hans is de laatste der mohikanen in HOT HATCH-land #MijnAuto

In deze video nemen Martijn en Hans je mee in de wereld van de Audi RS3 8Y.

Een moderne hot hatch met de iconische 2.5-liter vijfcilinder turbomotor. Terwijl veel concurrenten zijn overgestapt op viercilinders, blijft de RS3 trouw aan zijn unieke klank en karakter.

Hans vertelt over zijn autohistorie: van verlaagde Golf 2’s met BBS-look velgen, via VR6- en GTI-modellen, tot zwaar getunede S3’s die hem zelfs zijn rijbewijs kostten.

