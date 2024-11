Wat kost een Audi RS3 (8Y) tegenwoordig?

De huidige generatie Audi RS3 op Marktplaats, wat moet je daarvoor dokken?

Een moderne koets, met een heerlijk bejaarde vijfcilinder turbobenzinemotor onder de motorkap. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar ik bedoel het goed. Kijk, de vijfcilinder klinkt echt fantastisch. Je kan echter niet ontkennen dat de manier waarop de turbo druk opbouwt een beetje aan de ouderwetse kant is.

Dat maakt de RS3 juist een leuk ding, het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Het valt Audi juist te prijzen dat ze vast hebben gehouden aan de vijfpitter met zijn glorieuze soundtrack.

Wat het minder leuk maakt is de nieuwprijs van de hot hatch. Het is niet eerlijk om Audi daar de schuld van te geven, dat heeft alles te maken met de BPM. Leuke auto’s met een grotere motor hebben nu eenmaal een stevige vanafprijs. Nu de Audi RS3 8Y facelift is gelanceerd concentreren we ons op het pre-facelift model, wat kost zo’n ding nou op Marktplaats?

Uit het aanbod op de handelssite viel mijn oog op dit zwarte exemplaar. Er staan nog goedkopere auto’s op, maar deze heeft tenminste een kenteken. Met de RS3 uit 2021 is de afgelopen jaren lekker gereden, inmiddels staat er 69.901 km op de klok.

Een nieuwe Audi RS3 Sportback begint bij 107.989,99 euro. Dan moet het opties aanvinken nog beginnen. Dan is deze RS3 voor 57.900 euro gevoelsmatig een koopje, het is immers dezelfde generatie. Geen nieuwe auto en niet zo fris als de feestlift, maar kan jou het schelen.

De 2.5 TFSI perst er 400 paarden en 480 Nm koppel uit. De look van de Audi zijn vrij anoniem. Het is zwart wat de klok slaat. De groene details (badges, remklauwen, interieur) moeten het zwarte een beetje breken. Gooi er een set zilveren velgen onder en er is al wat meer kleur te bespeuren. Moet je deze huidige generatie Audi RS3 eerst kopen, je checkt de advertentie op Marktplaats. Liever wat meer pit? Ga dan voor deze 1.000 pk RS3 van de vorige generatie.