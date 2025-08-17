Zo belachelijk veel kost de duurste geveilde nieuwe auto ooit

Deze Ferrari SP3 heeft gister het record verbroken voor duurste geveilde nieuwe auto ooit, en de prijskaart lusten de honden geen brood van.

Billen bloot: ondergetekende is niet degene die je de meeste vragen moet stellen over wat er momenteel allemaal gaande is tijdens Monterey Car Week. Ja, ik weet wat een McLaren F1 is en dat er enorm veel derivaten zijn van de Ferrari 250, maar als je meer details wil moet je collega Machiel hebben die er veel beter bovenop zit. Zo voorspelde hij al dat een te veilen Ferrari tijdens Car Week wel eens enorme getallen op zou kunnen brengen. En dat klopt.

Ferrari SP3 Daytona

Het gaat om een Ferrari SP3 Daytona. Op zich een auto die veel elementen bevat van een zeer waardevol verzamelaarsitem. Het is min of meer de techniek van een LaFerrari, maar dan zonder hybride-ongein. Alsnog goed voor 800 pk. Vervolgens moest je al een hele zooi Ferrari’s hebben (waaronder naar verluidt één van de SP Monza’s) om überhaupt één van de 599 gegadigden te worden. En dan nog was het ding binnen no-time uitverkocht. Uiteraard mag je hem dan een tijdje niet verkopen, dus er is weinig bekend over wat de SP3 doet op de markt. Wel dat de vanafprijs rond de 2,2 miljoen euro lag. Kortom: alle ingrediënten kloppen.

Duurste geveilde nieuwe auto ooit

Grappig genoeg heeft niks van dit alles te maken met het feit dat deze half zwarte, half gele Ferrari SP3 Daytona met de tekst van het merk erop gekalkt, zo duur is verkocht. 599 stuks gebouwd? Dat klopt niet meer. Dit is de 600ste, de allerlaatste SP3 ooit gebouwd en eentje die dus ‘buiten de productiecijfers’ treedt. Toen Ferrari dat aankondigde, zaten alle verzamelaars natuurlijk te watertanden. Monterey Car Week is dan ook hét podium om tijdens de veiling van RM Sotheby’s deze unieke SP3 te veilen en dit is dus de laatste kans om eentje vers uit de fabriek te kopen. Waarom Ferrari dit zou doen? Omdat de winst van de SP3 geïnvesteerd wordt in de Ferrari Foundation, een goed doel dat zich namens Ferrari inzet voor ‘educatieve initiatieven’.

Om het nog even spannend te maken: de voorheen duurste geveilde nieuwe auto was de unieke Bugatti Chiron Profilée op 9,8 miljoen euro. Daarvoor was het grappig genoeg Ferrari die deze eer had, want de allerlaatste LaFerrari Aperta is een vergelijkbaar verhaal met de SP3. Hier werd een allerlaatste exemplaar van gemaakt toen de “standaardreeks” al was uitverkocht, deze leverde 8,3 miljoen euro op. Dat de Ferrari SP3 Daytona is verkocht voor een bedrag met acht cijfers, dat lijkt duidelijk. Mocht je denken aan rond de 10 miljoen: verdubbel het, en tel er nog een beetje bij op. Iemand heeft 26 miljoen dollar betaald voor de SP3. Voor het dramatisch effect schrijven we het nog even uit: 26.000.000 dollar. Omgerekend 22.210.500 euro. Je kan de voorheen duurst geveilde auto twee keer kopen van dat geld. Waanzinnig.

Slim spelen

Uiteraard wordt niet door RM zelf aan de grote klok gehangen wie de gelukkige winnaar is van de Ferrari SP3 Daytona die nu de titel duurste geveilde nieuwe auto ooit krijgt. En we willen ook niet te veel speculeren over de waardes van een SP3 (die echt wel gaan stijgen), maar ga je ooit 26 miljoen dollar terugverdienen? Nou, daar gaat het wellicht niet om. Dit bedrag betekent betekent dat ruim 23,5 miljoen dollar geschonken is aan een goed doel. Zoals al aangegeven toen de verkoop van de SP3 werd aangekondigd, dat scheelt je enorm veel belasting wat je anders had moeten betalen (zo’n 10 miljoen dollar naar verluidt). Om vervolgens een unieke ultieme Ferrari met een uniek verhaal in je collectie te hebben, waar de hele wereldpers zich op stort en je hebt een heldenstatus in het Ferrari-universum gekocht. Jij bent diegene die niet alleen de meest speciale Ferrari van de afgelopen jaren hebt, jij hebt ook bijna 24 miljoen geïnvesteerd in het goede doel van het merk.

We gaan er echter geen doekjes om winden: 26 miljoen dollar is gewoon belachelijk veel geld. Maar goed, wij hoeven ons er niet druk om te maken. De kans dat de SP3 in het wild te spotten is lijkt echter heel klein.