Ziet deze RS6 GT eruit als een auto van drie ton?

Zonder witte velgen en rode accenten is de RS6 GT toch een stuk minder cool.

Audi heeft de laatste tijd meer leuke modellen geschrapt dan geïntroduceerd, maar een lichtpuntje was de RS6 GT. Een gave speciale edition, die hommage brengt aan de roemruchte Audi 90 quattro IMSA GTO.

Wat de RS6 GT vooral heel erg cool maakt zijn de witte velgen, iets wat we veel te weinig zien. Zeker bij de RS6 is dit een verademing, want die heeft normaalgesproken alleen foute zwarte velgen of diamond k*t-velgen. Ook de historische wit-zwart-grijs-rode livery is heel tof.

De vraag is alleen of de eigenaren er ook zo over denken. Audi deelt nu nieuwe foto’s en we vrezen dat we de RS6 GT vooral in deze uitvoering gaan zien. In vuilniszakgrijs dus, met zwarte velgen en zwarte strepen (of zonder strepen, want die zijn optioneel). En daarmee is de hele hommage aan de IMSA GTO weg, terwijl dat nou juist zo cool was.

Op deze manier lijkt het gewoon een grijze RS6 die even langs de lokale wrapboer is geweest. En van zijn vermogen moet de RS6 GT het ook niet hebben: van 600 naar 630 pk is een bescheiden upgrade, terwijl er genoeg exemplaren rondrijden met 800+ pk. Wel heb je een aangepast onderstel en differentieel, plus extra downforce. Dat wel.

Wat we ook niet buiten beschouwing mogen laten is het prijskaartje. De RS6 GT is heel erg prijzig. De vanafprijs in Nederland is €292.582. Als je dan nog een of twee opties aanvinkt zit je op drie ton. Voor dat geld komt er een hoop ander speelgoed in beeld. Desondanks zal de RS6 GT ongetwijfeld gretig aftrek vinden. Hopelijk niet al teveel in het grijs.