BYD nestelt zich in de Europese Unie

Het Chinese BYD wil een echt Europees merk worden en geen importheffingen betalen. Victor Orbán helpt BYD aan een Europese zetel.

Het merk BYD (Build Your Dream) timmert als een malle aan de weg. Als EV bouwer is het merk Tesla inmiddels gepasseerd en langzaam maar zeker zien we steeds meer auto’s op onze wegen.

Nog wel even lastig om de auto’s aan de man te brengen als tante Ursula opeens 35 procent importheffing op de prijs van je auto’s gooit, maar de eerste stap om dat obstakel te ontwijken is genomen. In de tweede helft van dit jaar opent BYD zijn hypermoderne autofabriek in Hongarije. In de fabriek in Hongarije gaat het merk volledig elektrische en plug-in hybride auto’s bouwen voor de Europese markt.

Europees hoofdkantoor BYD in Orbánland

Er staat al een BYD bussenfabriek in Hongarije, maar om écht een Europees merk te worden wil je natuurlijk ook een Europees hoofdkantoor in de Europese Unie hebben. Dan kun je als Europese commissie helemaal niet meer zeggen dat je dikke heffingen op de auto’s wil innen. Immers er is een zetel én een fabriek binnen de EU.

De regering van het Europese land deelt heel modern het nieuws via X, het speeltje van “Hij die niet genoemd mag worden” van die andere grote EV fabrikant. De regering Orbán is maar wat trots op het Europees maken van het merk.

Met de komst van het Europese hoofdkantoor worden er ook zo’n 2.000 nieuwe banen gecreëerd. Naast de productie komen er ook ontwerp en ontwikkelingsactiviteiten naar Hongarije.

Orbán en BYD goede vriendjes

Victor Orbán krijgt de credits, want hij lobbyde hoogstpersoonlijk de grootste EV bouwer ter wereld naar zijn land. Eerst de fabriek waar de bussen van BYD worden gebouwd, toen een personenauto fabriek en nu dus ook de Europese zetel van het merk.

De komst van het Europese hoofdkantoor naar het land markeert een mijlpaal in de Hongaars-Chinese samenwerking in het kader van het Belt and Road Initiative. Aldus Victor Orbán zelf.

Ook de Chinezen zijn in hun nopjes. Wang Weizhong, leider van de provincie Guangdong in China benadrukt net als de premier van Hongarije dat het partnerschap een tastbaar resultaat is van de betrokkenheid van Hongarije bij het Belt and Road Initiative.

BYD mag zich gelukkig prijzen deel uit te maken van de economische ontwikkeling van Hongarije Nederige Chinees prijst Europees land de hemel in

Hub voor Europa

Het wat tegendraadse land in de EU wil graag een hub worden in Europa voor EV’s. Niet heel vreemd dus dat Orbán geen voorstander is van importheffingen op Chinese auto’s. Hij houdt China liever te vriend, want daar heeft zijn land (en dus zijn kiezers) veel meer aan.

Benieuwd wat de stap van BYD gaat doen voor de prijzen van de modellen én de verkoopcijfers. Die kunnen best wat in de plus in Europa. Maar BYD werkt samen met Hongarije in ieder geval aan de transformatie van een Chinees merk naar een Europees merk.