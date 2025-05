Bazen grote automerken: wees een Trump!

Stellantis baas en Renault baas doen een oproep aan de Europese Unie. Wees een Trump!

Make Europe great again! MEGA! En dat nog wel uit de monden van de bazen van twee Europese merken, Franse merken nog wel. Nou ja Stellantis is wel wat meer dan alleen een Frans merk, maar toch.

Beide heren, John Elkann van Stellantis en Luca de Meo van Renault, stellen in een interview met de Financial Times dat de Europese Unie moet gaan kiezen de komende tijd. Of blijven we autobouwers, of worden we autokopers.

Meer of minder regulering?

Europa zal moeten kiezen of we meer of minder regelgeving willen. Wat de heren betreft minder, minder, minder. De Europese Unie heeft een veel betere industriële strategie nodig om de autoproductie op peil te houden. Neem eens een voorbeeld aan Donald Trump.

De 47e president van de Verenigde Staten heeft volgens hen helder voor ogen wat hij wil bereiken voor de auto-industrie. Nog beter, hij handelt er ook naar. Trump neemt maatregelen zodat de industrie vooruit kan.

Europese auto-industrie verzuipt in regels

Waar in de VS een zakenman aan de knoppen zit, hebben wij de EU met de ongekozen tante Ursula aan het roer. Die Unie heeft in de periode van nu tot 2030 meer dan 100 regels klaar staan om het de Europese auto-industrie moeilijk te maken.

De merken moeten voor de ontwikkeling van hun modellen enorme kosten maken om aan al die regelgeving te voldoen en we zien daardoor al dat het aanbod aan kleine auto’s enorm afneemt. Het is gewoon niet meer winstgevend voor merken om kleine auto’s te ontwikkelen en te produceren.

Wat de Europese auto-industrie nodig heeft is een strategie, geen regelgeving. Aldus het dynamische duo dat in het dubbelinterview ook meteen benadrukt dat Renault en Stellantis zeker niet gaan fuseren. Maar dat terzijde.

Wees een Trump

Op zich is de oproep om meer een Trump te zijn nog best bijzonder. Door de nieuwe, al dan niet potentiële handelsbarrières die The Donald dan weer wel en dan weer niet opwerpt, zijn de aandelen van Stellantis behoorlijk kwetsbaar gebleken.

Ondanks dat de Stellantis aandelen met 24 procent naar beneden gegaan zijn door deze onzekerheden roept Elkann toch op om meer te handelen zoals President Trump. Hij vindt namelijk wel dat het beleid van de President van Amerika consistent is ten opzichte van het doel om de productie in de VS te vergroten.

Steun de Europese auto-industrie!

Beide heren roepen de EU op om beleid te maken dat de Europese auto-industrie steunt. Zodat er bijvoorbeeld ook nog kleine auto’s gebouwd kunnen worden. Met minder regelgeving kunnen we in Europa auto’s bouwen die betaalbaarder zijn en blijven. Zo wordt autorijden ook niet voor de happy few.

De huidige Europese wetgeving is teveel gericht op grotere auto’s en er komen volgens heb te vaak op te korte termijn nieuwe regels bij, terwijl iedereen nog hard bezig is om de vorige set regels te implementeren.

Nou wij denken dat de Europese Commissie, het Europese Parlement én de Europese raad meteen in actie komen na deze klemmende oproep van de bazen van Stellantis en Renault… Ondertussen gaat het in één land van de EU in ieder geval top met de auto-industrie!