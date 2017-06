De auto uit de eerste pornofilm ooit, ever (SFW-ish)

We schrijven 1915...

Een paar miljoen jonge levens gaan verloren in de loopgraven van Wereld Oorlog I, maar sommigen hadden betere dingen om handen. Zoals de chica’s uit de eerste pr0n film ooit. Regisseur A. Wise Guy en filmer Will. B. Hard (1915!) gingen er even voor zitten. Het resultaat van hun noeste arbeid: de stijlvolle klassieker A Free Ride.

Het plot van de film is origineel, maar alleen omdat het om de eerste ‘stoute’ film ooit was. Een man in een auto komt twee vrouwen tegen aan de rand van een zandweggetje. Als een echte heer van stand vraagt hij de twee eervolle vrouwen vriendelijk of ze met hem mee willen liften.

De vrouwen stribbelen voor de vorm aanvankelijk een beetje tegen. Maar dan gaan ze toch overstag. Een beslissing die hun onschuldige levens voorgoed zou veranderen…

De bestuurder van de auto blijkt namelijk de Donald Trump van de vroege twintigste eeuw te zijn en grijpt ze direct bij de airbags. Hoewel, destijds was platische chirurgie wellicht nog niet zo populair in het métier. Enfin, later komt het ook nog tot een heuse ménage à trois tussen de inzittenden van de auto! Voor de liefhebbers: je kan de hele film HIER bekijken via een obscure site ransomware op je computer zet Wikimedia. Een preview check je hieronder. HEET!

Enfin, laten we de vleselijke lusten even voor wat ze zijn en het hebben over het auto-aspect van dit historische hoogtepunt. De auto die de eer had in de film te verschijnen is namelijk een Haynes 50-60 Model Y Touring Car uit 1912. Daar kan de Tesla Model Y dus nog een puntje aan zuigen. Haynes was een van de Amerikaanse merken die aan het begin van de twintigste eeuw op werden gericht om een graantje mee te pikken van het vroege succes van de auto. Het bedrijf zou uiteindelijk bestaan van 1905 tot 1924. De Model Y Touring Car was in 1912 bijna de topper uit het gamma, op de Model Y Fore-door Limousine na, getuige deze oude advertentie.

De auto kostte destijds 3.000 Dollar. Klinkt niet als veel geld, maar bedenk je dat het 1912 was. Het equivalent in 2017-geld zou zo’n 73.000 Dollar zijn. Of Elwood Haynes, de oprichter van Haynes Automobile Company, blij was met dit sterk staaltje product placement is echter zeer twijfelachtig. De man was strikt gelovig en een fervent voorstander van de drooglegging. Zompige scènes in zijn auto zullen zijn goedkeuring waarschijnlijk niet weg hebben kunnen dragen.

