Vergelijking: de nieuwe BMW X3 versus de oude

Is de nieuwe nieuw genoeg om de strijd met de GLC en consorten aan te gaan?

Onlangs trok BMW het doek van de nieuwe X3. Tot de komst van de X7 is de X3 het middelste SUV-kind van BMW. Nu wordt er weleens gezegd dat middelste kinderen het altijd het zwaarst hebben hun eigen identiteit te vinden. En in het geval van de X3 heb ik dat idee ook altijd enigszins gehad. De X3 schurkt tegen de X5 aan, maar mag nét geen X5 zijn van BMW. De eerste generatie had, vooral voor de facelift, matige plastics in het interieur en een plankhard onderstel. De tweede generatie had een beetje een raar neusje en ook niet het allerfraaiste dash dat BMW te bieden had. Geldt ook voor de X3 dat drie keer scheepsrecht is?

Looks:

Op het eerste gezicht lijkt de X3 niet zoveel veranderd te zijn ten opzichte van zijn voorganger. Maar bekijk je de auto nader, dan zie je toch de nodige verschillen. Aan de voorkant zijn de nieren nog een stukje groter geworden en in de koplampen vind je nu geen xenon meer, maar LEDs. Opvallend is dat bij de nieuwe X3 in tegenstelling tot bij de vorige X3 en andere recente BMW’s de koplampen níet tot aan de nieren doorlopen. Dit is een stijlkeuze die BMW waarschijnlijk gaat handhaven voor alle X-modellen, om ze zo te onderscheiden van de andere modellen uit de line-up. De achterkant heeft nieuwe lampunits gekregen die doen denken aan die van de nieuwe BMW 5 Serie Touring.

De grootste verschillen vind je echter, in mijn ogen, aan de zijkant. De oplopende designlijn op de flank van de vorige X3 heeft plaatsgemaakt voor een lijn die veel horizontaler over de auto loopt. Daarbij had het vorige model nog duidelijk een Hofmeister Knick, maar bij de nieuwe heeft BMW dit heilig huisje ‘een nieuwe interpretatie’ gegeven. Kortom, het stijlelement zit er niet meer op.

Maar goed, de tradities sneuvelen sowieso de laatste jaren bij BMW. De in eerste instantie iets omlaag lopende raampartij vanaf de A-stijl is wél behouden gebleven, maar die hadden ze juist weg mogen bonjouren wat mij betreft. Desalniettemin: in mijn ogen is het zij-aanzicht van de nieuwe X3 iets beter geslaagd dan dat van de vorige.

Aan de binnenkant heeft BMW kennelijk geleerd van de vorige twee generaties. Geen slap aftreksel meer van de duurdere modellen in de X3, maar een dash dat lijkt op de nieuwe 5- en 7-serie. Kijk, dat kunnen we waarderen.

Techniek:

Omdat BMW doorgaans niet wacht met technische upgrades totdat een model een flinke facelift krijgt of vernieuwd wordt, deelt de nieuwe X3 op het motorisch vlak aanvankelijk veel met de oude. Alleen de M40i variant met 360 pk sterke geblazen I6 in het vooronder is nieuw voor de X3. Maar ook dat is eigenlijk niet zo spannend, want sportieve broeder X4 was er al als M40i. Het échte nieuwtje qua motoren laat nog even op zich wachten. Voor het eerst komt er van de X3 namelijk ook een échte M-variant.

Qua motoren dus niet direct wereldschokkend nieuws, maar het platform daarentegen is wel volledig nieuw. Dit resulteert onder andere in een gewichtsbesparing van ongeveer 55 kilo. Dat is nuttig in deze tijd van brandstof besparen.

Zoals je verwacht bij een nieuwe auto heeft de X3 ook alle moderne snufjes aan boord om je in het juiste spoor te houden, voldoende afstand te bewaren tot je voorligger meer van dat soort triviale zaken. BMW noemt dit hele pakket aan elektro-gizmo’s tegenwoordig BMW CoPilot.

Afmetingen:

Stel je hebt een oude X3 en je verzameling kroonkurken past er nét niet volledig in. Moet je dan een nieuwe kopen? Mwah, voor de bergruimte hoef je het niet te doen. De nieuwe X3 biedt namelijk 550 liter bagageruimte met de achterstoelen in positie en 1.600 liter met de stoelen neergeklapt. Laat dat nou exact dezelfde waardes zijn die de oude X3 ook scoorde.

Conclusie:

Ontmoet de nieuwe X3, hetzelfde als de oude X3? Ja en nee. De X3 is nog steeds de ‘minder indrukwekkende X5’, die voor Nederlands gebruik waarschijnlijk wel de praktischere auto is. Optisch is het in mijn ogen nog steeds geen beauty. Doe wat dat betreft maar een GLC, XC60 of bijvoorbeeld een Stelvio.

Maar BMW heeft de X3 nu wel een lekker interieur meegegeven, inclusief alle moderne snufjes. Daarnaast zal iDrive weer op punt staan en heeft BMW een naam hoog te houden als het aankomt op rij-eigenschappen. Binnen afzienbare tijd kunnen we je daar ongetwijfeld meer over vertellen, als we op pad zijn geweest met de nieuwe X3.