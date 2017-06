Een eerste blik op de nieuwe Tesla Model Y

Elon Musk deed een boekje open tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Gisteren hield Tesla een vergadering voor de aandeelhouders. CEO Elon Musk vertelde over de stand van zaken en gaf ook wat informatie weg over de nieuwe Model Y. Daarnaast is er een eerste teaser vrijgegeven, al valt hier nog weinig uit op te maken. De elektrische auto zal een cross-over worden, dus verwacht een gekrompen Model X qua ontwerp.

Over de Model Y waren al een aantal dingen bekend. Zo komt het model op een eigen platform te staan. Musk gaf aan een fout te hebben gemaakt door de Model X op het platform van de Model S te plaatsen. “Het had beter geweest om een SUV als een SUV te ontwerpen”.

Het is de bedoeling dat de Model Y ergens in 2019 op de markt komt. De elektrische auto zal groter worden dan de Model 3, maar kleiner dan de Model X. Naast de Model Y heeft Tesla ook plannen voor een elektrische pickup en een elektrische truck.