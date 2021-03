De Auto van het Jaar 2021: dit is 'm geworden - Autoblog.nl

Geen Autosalon van Genève dit jaar, maar wél de COTY-ceremonie.

Aan de vooravond van het jaarlijkse autofeestje in Genève wordt traditiegetrouw de Europese Auto van het Jaar bekendgemaakt. Vorig jaar was er nog een digitale versie van de Autosalon van Genève, maar nu hebben we helemaal niks. Nou ja, helemaal niks: de bekendmaking van de Auto van het Jaar vind nog wel plaats in de Zwitserse hoofdstad.

Welke auto’s in aanmerking komen voor de felbegeerde titel konden we een kleine twee maanden geleden al melden. Mocht je die niet meer kunnen reproduceren, niet getreurd, we zullen ze nog even herhalen. De zeven finalisten waren, op alfabetische volgorde:

Citroën C4

Cupra Formentor

Fiat 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

De jury, bestaande auto 59 autojournalisten uit 22 landen, heeft inmiddels haar definitieve oordeel geveld. Zojuist is tijdens een tamelijk chaotische verlopende livestream bekend gemaakt welke auto zich de 57e Car of the Year mag noemen. Het is geworden… de Toyota Yaris!

Daarmee sleept de compacte Japanner voor de tweede keer de titel in de wacht. In 2000 was het namelijk de eerste generatie Yaris die als winnaar werd uitgeroepen. De drie Nederlandse journo’s die meestemden kozen overigens voor de Fiat 500E en hebben dus niet hun zin gekregen.

De nieuwe Yaris is niet alleen interessant voor de pragmatische consument die opzoek is naar een zuinige en degelijke stadsauto, maar ook voor de petrolhead. We doelen dan natuurlijk op de GR Yaris. Die werd genomineerd voor een andere prestigieuze titel: de Autoblog Auto van het Jaar 2020.

De Yaris won met 266 punten. De Fiat 500E volgde met 240 punten. De Fiat wordt op de voet gevolgd door de Cupra Formentor, die 239 punten binnensprokkelde. Toch een leuke opsteker voor Cupra als ‘nieuw’ merk. De top drie waren dus redelijk aan elkaar gewaagd. De twee andere Volkswagen-producten, de ID.3 en de Octavia, vielen met respectievelijk 224 en 119 punten buiten de top drie.