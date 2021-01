Auto van het Jaar 2021, dit zijn de finalisten - Autoblog.nl

Uit een voorselectie zijn zeven finalisten naar voren gekomen die kans maken op de titel Auto van het Jaar 2021.

De uitkomst van Big Brother 2021, Wie straks de Mol is en wie zich uiteindelijk tot Slimste mens mag uitroepen zijn ongeveer net zulke spannende uitkomsten als de Auto van het Jaar 2021. Maar ach, in deze tijden van lockdown is het leuk om ergens naar uit te kijken nietwaar? Mocht je bovendien toevallig de winnaar van de Auto van het Jaar 2021 verkiezing (gaan) rijden, dan heb je iets om over op te scheppen op verjaardagen. Wanneer deze weer kunnen plaatsvinden tenminste.

Vlak voor de jaarwisseling werd de voorselectie voor de Auto van het Jaar 2021 verkiezing bekendgemaakt. Daar kwamen 29 kandidaten naar voren. Inmiddels is de organisatie gaan schrappen en zijn er nu zeven finalisten overgebleven. Spannend! Dit zijn ze geworden.

Auto van het Jaar 2021 – 7 finalisten

Citroën C4

Cupra Formentor

Fiat 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

Is het lijstje heel verrassend? Dat valt wel mee. De Cupra Formentor en Volkswagen ID.3 zijn eigenlijk de enige échte nieuwe auto’s in het rijtje. De rest zijn nieuwe generaties van modellen die we al jaren kennen. De man met borsthaar zal Land Rover Defender roepen, een ANWB-lid roept Skoda Octavia, leasemaatschappijen applaudisseren voor de Volkswagen ID.3, je moeder steekt haar duim op voor de Toyota Yaris en lifestyle goeroe’s zien de Cupra Formentor en Fiat 500 wel zitten.

Uiteindelijk zal een jury van 60 Europese journalisten uit 23 verschillende landen zich buigen over het lijstje. U mag nu uw geld inzetten op de winnaar. Degene die raadt welke auto het is geworden, wint een chatsessie van één uur met @jaapiyo.