De Auto van het Jaar 2022: dit is ‘m!

In Genève is zojuist bekend gemaakt welke auto er vandoor gaat met de prestigieuze titel Car of the Year 2022.

Traditioneel zou er rond deze tijd een delegatie van Autoblog in Genève zitten, want dan vindt altijd de Autoshow van Genève plaats. Ook is dat het moment waarop de Auto van het Jaar bekend wordt gemaakt. Helaas zit een Autoshow van Genève er dit jaar wederom niet in, maar wel wordt nu in de Zwitserse stad de Auto van het Jaar bekendgemaakt.

De kans dat de Auto van het Jaar een elektrische auto zou worden was bijzonder groot. Van de zeven kandidaten waren er namelijk zes volledig elektrisch. De enige kandidaat die nog een ouderwetse verbrandingsmotor heeft is de Peugeot 308.

De volledige shortlist voor de Auto van het Jaar 2022 – die al sinds november bekend is – ziet er als volgt uit:

Cupra Born

Hyundai Ioniq 5

Peugeot 308

Skoda Enyaq iV

Ford Mustang Mach-E

Kia EV6

Renault Mégane E-Tech

Deze auto’s zijn grondig op de proef gesteld door autojournalisten uit 23 Europese landen. Er mogen echter maar 22 landen meestemmen want één land is buitenspel gezet. Drie keer raden welk land dat is. Inderdaad, Rusland mocht op de valreep niet meer meebeslissen.

Dan is het nu tijd om to the point te komen: de winnaar is… de Kia EV6. De nieuwe EV van Kia won met 279 punten. De Renault Mégane E-Tech en de Ioniq 5 grepen net naast de titel, met respectievelijk 265 en 261 punten. De Nederlandse delegatie had overigens gestemd op de Ioniq 5, maar zij hebben dus niet hun zin gekregen.

Het is geen enorme verrassing dat de Kia EV6 wint. De EV6 is namelijk een toonaangevende EV, met indrukwekkende specificaties en puike rijeigenschappen. Het uiterlijk moet je ding zijn, maar de Auto van het Jaar-verkiezing is ook geen designprijs. Anders had de Ioniq wel gewonnen.

Het is trouwens de eerste keer dat een Koreaan de titel Auto van het Jaar wint. Ze zijn heel goed bezig in Korea de laatste jaren, dus dat mag wel eens een keer. Het is niet de eerste keer dat een EV er met de titel vandoor gaat, want eerder wonnen al de Leaf en de I-Pace.

De Kia EV6 kan ook op de goedkeuring van Autoblog rekenen, want Wouter werd behoorlijk enthousiast van deze auto. Ook bij de Autoblog Auto van het Jaar gooide de EV6 hoge ogen. De rijtest check je hieronder: