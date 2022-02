Volvo stopt als eerste autofabrikant met leveren aan Rusland

Nota bene een merk dat Chinees eigendom is stopt als eerste met auto’s leveren aan Rusland.

Het is niet het belangrijkste aspect van de oorlog in Oekraïne, maar ook de Europese auto-industrie wordt getroffen. De oorlog is nog maar een paar dagen aan de gang, maar de gevolgen zijn al snel merkbaar.

Na alle chiptekorten zorgt de oorlog weer voor hernieuwde leveringsproblemen. Zo heeft Volkswagen al fabrieken stil moeten leggen, omdat er onderdelen uit Oekraïne moesten komen.

Maar er is nog een ander aspect: de handel met Rusland. Ook daar moeten autofabrikanten over nadenken. Volvo onderneemt nu als eerste autofabrikant zelf actie. Het merk laat weten dat alle leveringen aan Rusland tot nader order worden stopgezet.

Volvo ligt in een e-mail toe wat de reden is voor dit besluit. Het is geen politiek statement, maar de beslissing is genomen vanwege “potentiële risico’s die kleven aan handel met Rusland.” Daarbij noemt Volvo ook de sancties van de EU en de VS.

Rusland is geen enorm grote markt voor Volvo, dat scheelt. Vorig jaar wist Volvo er in totaal 9.088 auto’s aan de man te brengen. Ter vergelijking: in Nederland werden er bijna 16.000 Volvo’s verkocht. Het is wel zo dat de Russische markt nog altijd flink groeit.

Volvo Trucks liet eerder vandaag ook al weten dat ze stoppen met produceren in Rusland en leveren aan Rusland. Volvo Trucks straat overigens volledig los van Volvo Cars, hoewel ze tegenwoordig wel allebei van Geely zijn.

Dat laatste geeft wel weer een politiek tintje aan het geheel. Volvo is in Chinese handen, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat voor positie China inneemt ten op zichtte van Rusland.

Bron: Reuters