Dít zijn de 7 finalisten voor Auto van het Jaar 2022

De finalisten van Auto van het Jaar zijn bekendgemaakt. En man, wat zijn het een toppers!

Het is altijd een bijzondere titel: Auto van het Jaar. Aan de ene kant is deze super-relevant. Een enorme Europese jury bestaande uit autojournalisten geeft punten aan de beste nieuwkomers. Daar komt dan uiteindelijk een winnaar uit. Daarbij zien we overigens wel dat de journalisten uit Duitsland, Italië en Frankrijk vaak bovengemiddeld gecharmeerd zijn van producten van eigen bodem.

En laten we niet vergeten dat er soms auto’s zijn verkozen die veelbelovend waren bij de introductie, maar deze absoluut niet konden inlossen. Of juist andersom: briljante auto’s die compleet over het hoofd gezien werden. Dat de jury de Toyota Prius 1 en Audi A2 over het hoofd heeft gezien ten koste van een Alfa Romeo 147 was een flinke flater. Alsof je denkt dat Ierland het WK Handbal gaat winnen of De Graafschap de PTT Telecompetitie.

Finalisten voor Auto van het Jaar 2022

Dus eigenlijk is de Europese Auto van het Jaar verkiezing hetzelfde als het Eurovisie Songfestival. Er komt altijd een winnaar uit, maar dat is eigenlijk nooit het beste liedje. Maakt allemaal niet uit, het gaat om het feestje. Hieronder zijn de 7 finalisten die kans maken op de eindoverwinning:

Wat hierbij opvalt? Elektrisch is populair! De jury heeft innovatie altijd hoog staan en het is goed te zien dat dat te zien is in deze lijst. De Peugeot 308 is de enige ‘niet-EV’, die auto is er alleen met verbrandingsmotor of als plug-in hybride. Er zijn natuurlijk de nodige omissies. Houd er rekening mee dat een model in voor het einde van 2021 in minimaal 5 landen verkocht moet worden om in aanmerking te komen. Dat is de reden dat de Mustang Mach-E er nu pas in staat.





Winnaar

De winnaar wordt traditioneel altijd bekendgemaakt op de vooravond van de Salon van Genève. Die gaat dit jaar niet door, maar dat zou op 28 februari het geval zijn. Onze gok is dat het zal gaan tussen de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. Dat zijn de sterkste nieuwkomers, alhoewel de jury bovengemiddeld anti-Aziatisch is qua keuze. Kijk er niet gek van op dat de Skoda Enyaq met een recordaantal tweede plaatsen alsnog met de titel ervandoor gaat, bijvoorbeeld.





De Nederlandse Jury bestaat uit Jaco Bijlsma (Autovisie), Peter Hilhorst (De Telegraaf) en Frank Buma (ANWB Portal). De Belgische jury bestaat uit Joost Bolle (Het Laatste Nieuws) en Stéphane Lémeret (Auto Trends).

