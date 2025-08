Sportief rijden met je EV tóch niet goed voor de accu?

Ja wat is het nou?

Vorige maand brachten we het heuglijke nieuws dat sportief rijden gunstig is voor de accu van je EV. Uit onderzoek bleek dat een mix met stadsverkeer, snelweg en af en toe lekker optrekken beter is voor de accu dan altijd op dezelfde snelheid rijden. Of toch niet…?

Aviloo, bekend van de accudegradatietests, spreekt deze conclusies tegen. Volgens hen is sportief rijden helemaal niet bevorderlijk voor de accu. Integendeel, je accu degradeert juist sneller door sportief rijgedrag.

Het probleem is volgens Aviloo dat het onderzoek in kwestie uitgevoerd was in een laboratorium, en daarom weinig zegt over de echte wereld. Daarom hebben zij het heft in eigen handen genomen en de verschillende rijstijlen getest in de praktijk.

Aviloo heeft een grootschalige praktijktest uitgevoerd met 402 auto’s. Daarbij hebben ze drie rijstijlen vergeleken. De eerste is een gematigde rijstijl: zuinig rijden, anticiperen, weinig snelweg en voorzichtig omgaan met de accu. De tweede is een intensive rijstijl: zware rechtervoet, onrustig rijden, veel snelweg, maar ook veel regeneratief remmen. De derde is een gemiddelde rijstijl, zonder extremen.

Wat bleek? Bij een wilde rijstijl lag het verbruik veel hoger dan bij een rustige rijstijl: 30 kWh per 100 km versus 16 tot 18 kWh. Nogal wiedes, maar dit staat volgens Aviloo gelijk aan een snellere degradatie van de accu. Meer verbruik, betekent meer laadcycli, betekent meer degradatie.

Uit het verhaal wordt niet helemaal duidelijk of Aviloo nu ook daadwerkelijk de accudegradatie heeft gemeten, maar het klinkt allemaal wel logisch. Dus misschien is rustig rijden toch beter voor de levensduur van je accu.

Bron: Aviloo