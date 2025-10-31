Zo gebruik je jouw EV als thuisbatterij

Fantaseer met me mee. Na een lange dag hard werken en terug rijden van je werk naar huis hang je je benzineauto aan de thuispomp. Vervolgens kiest de pomp of je auto wordt bijgetankt of dat de benzine uit je auto wordt gebruikt om het lekker warm te maken in huis. Dat klinkt toch geweldig?

Zo werkt de elektrische auto ongeveer als je hem gebruikt als thuisbatterij. Dat komt door bidirectioneel laden. Hierbij kan stroom zowel naar de toe als uit de auto worden gehaald. Hierbij kan elektriciteit drie kanten op: van en naar het elektriciteitsnet (V2G, Vehicle-to-Grid), van en naar je huis (V2H, Vehicle-to-Home) en naar externe apparaten, zoals een e-bike of elektrisch gereedschap. We zoomen nu even in op de eerste twee aspecten.

Hoe kun je een EV als thuisbatterij gebruiken?

Laten we vooropstellen: niet alle elektrische auto’s die je nu kunt kopen kunnen bidirectioneel laden. Welke auto’s dat wel kunnen, lees je onderaan dit artikel. Heb je zo’n auto, dan heb je twee mogelijkheden: AC- of DC-bidirectioneel laden. Welke vorm je gebruikt hangt af van je thuislader en je auto.

Het grote verschil? Voor DC-bidirectioneel laden heb je een laadpaal nodig waar een omvormer in zit. Bij AC-laden zit de omvormer in de auto. Los van welke laadmanier je gebruikt moet je laadpaal verbonden zijn met de huisinstallatie. Een slim energiemanagementsysteem regelt wanneer de auto laadt of juist stroom afgeeft – bijvoorbeeld op basis van zonnestroom of stroomprijzen. De toepassing is vervolgens gelijk. Je hangt de auto aan de thuislader en de techniek doet de rest.

Waarom zou je je EV willen gebruiken als thuisbatterij?

De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar als je een EV en laadpaal te pakken hebt die het op- en ontladen tussen huis en auto mogelijk maakt, zou je dit zeker moeten doen. Je energiekosten gaan er van omlaag. Je kunt er goedkoop stroom mee oppikken en bij dure momenten uit je auto halen. Tevens kun je er salderingskosten mee voorkomen door de zonne-energie naar je auto te brengen.

In geval van nood komt de EV als thuisbatterij ook bijzonder goed uit. Mocht de stroom in de hele straat zijn uitgevallen dan kun je nog altijd elektriciteit tappen uit jouw auto. Tot slot is het ook nog eens fijn voor ons overvolle elektriciteitsnet dat jij wat kWh opslaat in je auto.

EV’s die je kunt gebruiken als thuisbatterij