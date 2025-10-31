Zo gebruik je jouw EV als thuisbatterij

Fantaseer met me mee. Na een lange dag hard werken en terug rijden van je werk naar huis hang je je benzineauto aan de thuispomp. Vervolgens kiest de pomp of je auto wordt bijgetankt of dat de benzine uit je auto wordt gebruikt om het lekker warm te maken in huis. Dat klinkt toch geweldig?
Inhoudsopgave
Zo werkt de elektrische auto ongeveer als je hem gebruikt als thuisbatterij. Dat komt door bidirectioneel laden. Hierbij kan stroom zowel naar de toe als uit de auto worden gehaald. Hierbij kan elektriciteit drie kanten op: van en naar het elektriciteitsnet (V2G, Vehicle-to-Grid), van en naar je huis (V2H, Vehicle-to-Home) en naar externe apparaten, zoals een e-bike of elektrisch gereedschap. We zoomen nu even in op de eerste twee aspecten.
Hoe kun je een EV als thuisbatterij gebruiken?
Laten we vooropstellen: niet alle elektrische auto’s die je nu kunt kopen kunnen bidirectioneel laden. Welke auto’s dat wel kunnen, lees je onderaan dit artikel. Heb je zo’n auto, dan heb je twee mogelijkheden: AC- of DC-bidirectioneel laden. Welke vorm je gebruikt hangt af van je thuislader en je auto.
Het grote verschil? Voor DC-bidirectioneel laden heb je een laadpaal nodig waar een omvormer in zit. Bij AC-laden zit de omvormer in de auto. Los van welke laadmanier je gebruikt moet je laadpaal verbonden zijn met de huisinstallatie. Een slim energiemanagementsysteem regelt wanneer de auto laadt of juist stroom afgeeft – bijvoorbeeld op basis van zonnestroom of stroomprijzen. De toepassing is vervolgens gelijk. Je hangt de auto aan de thuislader en de techniek doet de rest.
Waarom zou je je EV willen gebruiken als thuisbatterij?
De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar als je een EV en laadpaal te pakken hebt die het op- en ontladen tussen huis en auto mogelijk maakt, zou je dit zeker moeten doen. Je energiekosten gaan er van omlaag. Je kunt er goedkoop stroom mee oppikken en bij dure momenten uit je auto halen. Tevens kun je er salderingskosten mee voorkomen door de zonne-energie naar je auto te brengen.
In geval van nood komt de EV als thuisbatterij ook bijzonder goed uit. Mocht de stroom in de hele straat zijn uitgevallen dan kun je nog altijd elektriciteit tappen uit jouw auto. Tot slot is het ook nog eens fijn voor ons overvolle elektriciteitsnet dat jij wat kWh opslaat in je auto.
EV’s die je kunt gebruiken als thuisbatterij
- Alpine A290
- Audi Q4 e-tron
- BMW iX3 (Neue Klasse)
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV3
- Kia EV4
- Kia EV6
- Kia EV9
- Lucid Air
- Nissan Leaf
- Volvo EX90
- Polestar 3
- Polestar 4
- Renault 5
- Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.7 (Tourer)
- Volkswagen ID. Buzz
Reacties
Bert zegt
Dus EV op kosten van de baas opladen en thuis dezelfde EV dan gebruiken als energiebron 😉
ty5550 zegt
De auto’s kunnen het maar je gaat het over het algemeen nog niet werkend krijgen of je moet bijvoorbeeld gaan foefelen met de v2l mogelijkheid. Er zijn nog geen laadpalen officieel gecertifieerd voor v2g en v2h in Europa.
rulefollower zegt
Max 10A of 16A terugleveren is niet zo spannend. Ik geloof niet dat er bidirectionele 3 fasen laders zijn. Met de energieverliezen en de slijtage van je accu is de vraag of het ooit zin heeft. Bij een blackout werkt het sowieso niet.
ty5550 zegt
In amerika worden ondertussen de eerste bidrectionele laadpalen uitgerold (o.a. quasar 2). Daar bestaat niet echt een traditioneel systeem zoals driefaze bij ons. De europese versie is echter driefazig, en kan tot 11 kw laden en ontladen via de dc omvormer. 11 kw is echt ruim voor je alledaagse zaken.
Dat van die black out is niet volledig correct. Je hebt enkel een toestel nodig dat je huis loskoppelt van het net als de stroom uitgaat. Soms is dit extern, maar in sommige bidirectionele laadpalen zit dit ook gewoon in.
triple zegt
Leuke optie als je in Amsterdam Z.O. Woont ofzo. Rijtjes woning in Almere. Snoertje over openbaar verboden enz.
Weer zo’n……..verhaal. Hoeveel gelukkigen kunnen zich dit veroorloven ?
Nieuwe ev auto van minstens 30k, nieuwe lader, want de oude kan niet bi direction laden.
Aanpassen elektrische installatie van het huis. 20 extra zonnepanelen, want ja, hoe laat je de accu van 50kwh op als je ook nog moet werken en de panelen in de winter maar 50 procent opbrengst hebben. Als je geluk hebt. Oja, laden op kantoor. Hoe zat dat ook alweer met thuis werken?
Maw. Voor een handje vol mensen weggelegd en niet voor jan modaal die in de kinkerstraat woont.
Lynkesoep zegt
Ik heb dus zo’n Polestar 3 en daar is v2G/v2H softwarematig nog niet op vrijgegeven. Heb het ding nu ruim een jaar en het was een van de redenen om hem te leasen. Op papier een slim idee maar in de praktijk nog niet werkend.