De bekendste Golf van Autoblog staat weer te koop!

Deze Golf R heeft er wel eens slechter uitgezien…

Over sommige auto’s raak je nooit uitgepraat. Deze Golf R in Turmeric Yellow is daar een voorbeeld van. Het is namelijk al de vierde keer dat we op Autoblog over deze specifieke auto schrijven. Er zijn auto’s in de Autoblog Garage waar minder over geschreven is.

Je vraagt je misschien af: waarom schrijven we in vredesnaam vier keer over dezelfde Golf? Zo bijzonder is ‘ie toch ook weer niet? Dat zullen we even toelichten: de eerste keer dat we over deze Golf R schreven was de rijtest. Dit was destijds namelijk de persdemo.

De tweede keer dat we over deze auto schreven was omdat het enige tijd later de duurste Golf van Marktplaats was. Dat was in 2020. Het laatste artikel was van april dit jaar. De aanleiding: de auto was in de kreukels gereden.

Het is nu tijd voor deel vier, want wat is er op Marktplaats verschenen? Inderdaad, de welbekende Golf. En je raadt het al, van het schadeverleden is geen spoor meer te bekennen. Dat terwijl de auto aan alle vier de hoeken beschadigd was, met linksvoor zelfs een behoorlijke ravage.

De Golf R in Turmeric Yellow wordt nu echter weer op Marktplaats aangeboden alsof er niks gebeurd is. De prijs is er ook niet minder om, want er wordt nog €37.950 voor gevraagd. Toegegeven, het is wel bijna de helft van de nieuwprijs. Nieuw kostte de Golf R namelijk maar liefst €73.546.

Toch is dit misschien niet de beste Golf R die je kunt kopen voor 38 mille. Voor dat geld heb je namelijk ook een exemplaar met een vergelijkbare kilometerstand die níet in de prak is gereden. En ook niet is afgeragd getest door Wouter.

Wil je zien hoe Wouter 84 keer launch control doet met deze Golf R? Bekijk dan vooral de rijtest nog eens: