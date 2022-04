Duurste Volkswagen Golf van Nederland is nu een flink stuk goedkoper

We moeten het voor een derde keer hebben over een Volkswagen Golf R, ooit de duurste van Nederland. Inmiddels niet meer!

Sommige auto’s blijven je achtervolgen. Nee, niet letterlijk, wij komen wel eens een occasion die wij hebben gedeeld opnieuw tegen. Het is best interessant om het levenstraject van een auto eens te volgen. Vandaag kunnen we dat en grotendeels aan de hand van ons eigen archief. De hoofdrol is voor een Volkswagen Golf R uit 2018 in de kleur Turmeric Yellow, met het kenteken RP-608-G.

Rijtest

In 2018 nam @Wouter namelijk plaats in deze knalgele Golf als onderdeel van onze rijtest met de toen opgefriste Golf R ‘7.5’ (de gangbare naam voor de facelift van de zevende generatie). In het specifiek een lekker dik aangeklede versie met als belangrijkste nieuwe toevoeging de Akrapovic-uitlaat. De nieuwprijs was ooit 73.546 euro, maar dankzij afschrijving en dergelijken is dat vier jaar later natuurlijk niet meer dat volledige bedrag.

Eerder te koop

De auto is meermaals van eigenaar gewisseld en één van die wissels konden wij melden in 2020. Wij vonden toen het exacte exemplaar uit de rijtest te koop voor een bedrag net onder de 60.000 euro. Dat was des tijds het duurste exemplaar op Marktplaats. In twee jaar tijd schreef de auto dus flink af. Dankzij collega @RubenPriest kwamen we de auto in november 2021 nogmaals op het spoor, toen te koop voor 44.950 euro. Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder en is er weer wat van de prijs af. Je zou eigenlijk bijna zeggen dat het nu gewoon een koopje is.

Oepsie!

De ooit duurste Volkswagen Golf van Nederland duikt namelijk weer op. Nu echter op een plek waar je hem liever niet ziet: schadeautos.nl. Yep, er is recent een flinke schuiver gemaakt met de duurste Golf van Nederland. Niet een klein schuivertje ook: vanuit elke hoek is de auto flink stuk. Om nog maar te zwijgen over de rechter voorkant: daar zat de impact en daar ligt de auto dan ook volledig in puin.

Schade

Wat er is gebeurd met de auto is niet bekend, maar het heeft de auto flink knock-out geslagen. Ook heb je te maken met twee geklapte airbags, wat een reparatie vaak prijzig maakt. Toch kan het altijd erger, want de verkoper meent dat de schade enkel plaatwerk- en ophanging-gerelateerd is. Het chassis is niet krom en de 2.0 TSI gromt nog al zijn 310 pk’s door de Akra-pijpen. Het gaat dus even wat werk en flink wat geld kosten, maar het is niet perse einde verhaal voor de duurste Volkswagen Golf van Nederland.

Durf jij het aan? Dan kun je terecht bij de advertentie op schadeautos.nl, waar de verkoper nog 19.850 euro wil vangen voor de ooit duurste Volkswagen Golf van Nederland. Enerzijds is dat net iets meer dan een vierde van wat de auto ooit kostte, anderzijds ben je voor die 19.850 euro nog lang niet klaar. Toch zonde om een auto zo te zien.