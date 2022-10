Grootste EV-ergernissen: dit is onze top 10!

We gaan even lekker ons zelf opwinden met de grootste EV-ergernissen.

Ja ja ja, het is weer de EV10daagse! Een heerlijk moment van bezinning. Je weet op deze wijze weer dat de jassen uit de kast gehaald kunnen worden en de winterbanden weer onder de auto. Er zijn weer pepernoten in de supermarkten te verkrijgen en je kunt genieten van 14 kerstnummers op SkyRadio.

De elektrische auto is een wezenlijk ander product dan de auto met verbrandingsmotor. Daar moeten we allemaal ook een beetje aan wennen. Het is op zich ook helemaal niet erg, we moesten ook even de overstap maken van de bekende Nokia naar een nieuwe iPhone.

Maar net zoals de omschakeling met die techniek, gaat het ook gepaard met een hoop ergernissen. En als je het geen ergernis vindt (dan heb je waarschijnlijk een Renault Fluence) dan is het op zijn minst een nieuw fenomeen. We hebben een lijstje van tien punten gemaakt met de grootste EV-ergernissen. Lees het hele artikel zoals Jan Mulder praat tegen Matthijs van Nieuwkerk.

EV-verbroederaars

We beginnen het lijstje met grootste EV-ergernissen met de EV-verbroederaars. De tijd dat er maar honderden EV’s in Nederland was, is voorbij. Ze zijn overal. En dat is helemaal niet erg. Alleen de zogenaamde verbroedering is wel een beetje eng. ZO kwam het meerdere malen voor dat andere EV rijders ineens (zonder toestemming) op de voorstoel gingen zitten en de achterbak bekijken van onze duurtest Kia EV6. Gelukkig had ik mijn verzameling van Easy Toys nét opgeruimd. “Ik heb hem ook besteld”. Ja, dus?! Als je wilt weten hoe de nieuwe dakkapel van de buren er van binnen uit ziet loop je toch ook niet ongevraagd via de achterdeur naar de zolder? Keep your distance please!

PHEV-klevers

Kijk, niemand heeft een PHEV gekocht uit overtuiging. Een PHEV is in principe een compromis en vooral de oudere generaties waren een compromis. De enige reden dat een PHEV bestaat, is de kromme wetgeving. Het enige voordeel: je hebt mogelijk geen directe uitstoot in dichtbevolkte gebieden en je kan alsnog lange afstanden afleggen. Enfin, het ergste is dat deze mensen óók moeten laden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen EV’s en PHEV’s. Dus als jouw EQS helemaal leeg is, zul je alsnog moeten wachten totdat die vermaledijde Ouwe Passat GTE s’ochtends weg is bij de enige laadpaal op de campinng.

Drukke laadstations

Net als tankstations zijn laadstations het drukste tijdens de spits. Da’s logisch. Alle andere EV-rijders die niet konden laden vanwege PHEV-klevers, moeten dan onderweg naar huis nog eventjes laden. Even 30-40 procent erin om net die 150 kilometer te kunnen rijden. Uiteraard staat er een rij bij de lader.

100%-laders

Maar het kan dus veel erger qua grootste EV-ergernissen. Hoe irritant is namelijk die Jaguar I-Pace-eigenaar die dan denkt: Ja, ik gooi ‘m vol tot 100% terwijl ‘ie een lading schnitzels verorbert. De winst van de Jaguar-eigenaar is relatief klein ten opzichte van de ergernis voor die andere mensen die moeten laden. Dus terwijl jij je zit op te vreten omdat je 1 uur moet wachten totdat die Jaguar van 94 naar 99 procent gaat, zit de Jaguar-eigenaar copieus te lunchen in het nabijgelegen wegrestaurant.

‘Je hebt niet meer range nodig’

Het engste is als mensen een imperfect product dat een vermogen kost, gaan verdedigen. Met name als het gaat om actieradius. “Je hebt niet meer nodig, ik ga altijd koffie drinken en de krant lezen en mijn leven is veel beter zo”. Neehee, je hebt geen andere keuze omdat die EV na 300 km kats leeg is. Dus als je een paar afspraken meer dan normaal hebt, dan moet je al een agenda erbij gaan pakken om dat ding te laden.Je hebt geen andere keuze. Nu ontwikkelt de techniek zich razendsnel, maar de mensen die alle nadelen goed praten om zo hun leven een acceptabele wending te geven. Dat is kolder.

Bevriend raken met EV-rijders

Het allerengste is nog dat de EVangelisten stiekem helemaal niet zo blij zijn met hun vervoersmiddel wanneer de vakantie aan breekt. Want ook die mensen moeten op reis. En die willen op wintersport of naar Zuid-Frankrijk of Italië. In het buitenland zijn de laadmogelijkheden nog niet overal even denderend.

Ook zul je zien dat de routes waar palen zijn, heel druk zijn. Logisch, want alle Nederlandse EV’s rijden de zelfde routes. Dus ben je lekker op vakantie, sta je wéér met 10 andere EV-leasers te praten over de mooie dingen van het leven.

Om een mode-term uit de kast te trekken. Als echte ‘introvert’ moet je echt met een zonnebril op in je auto blijven zitten tijdens het laden. Stap je uit, dan heb je direct (ongevraagd) een ‘goed’ gesprek. Overigens heb je daar nog meer kans om wanneer @michaelras naast je staat. Berg je dan maar.

Plofmotoren lenen

Dat leidt tot nog een ergernis: plofmotoren lenen. Het hele jaar moet je aanhoren hoe slecht de auto met verbrandingsmotor voor het milieu is. De elektrische auto is rationeel gezien ook superieur. Maar elke keer als de vakantie aanbreekt voel je de vraag opborrelen op kantoor: “Heeey, wil jij misschien een Kia e-Niro rijden deze voorjaarsvakantie, dan kan ik je dieseltje lenen… Moet nog op vakantie en wil niet bij die andere EV-rijders op een laadstation staan te wachten”

Kilometervergoeding ondanks laadpalen

Dan komen we aan bij een iets specifiekere variant van de grootste EV-ergernissen. De kilometervergoeding. Ondanks dat alles stijgt, stijgt deze vergoeding niet. Maar dan heb je dus van die collega’s die elektrisch rijden en dan op het parkeerterrein gratis gebruik maken van de gratis laadpaal. Nu worden deze palen telkens zeldzamer, maar toch. Je zal de eerste niet zijn die voorzichtig laat vallen tijdens een gesprek met de afdeling facilitair of personeelszaken dat dit “eigenlijk toch wel gek is, toch!?’

Tesla fanboys

Misschien wel het engste soort mensen, zijn de Tesla-fanboys (samen met klimaat ontkenners ironisch genoeg). Daarmee bedoelen we niet Tesla’s zelf. Ze zijn zonder uitzondering voorzien van een goede actieradius, rijden prima en zijn erg snel.

Het is echter een fabrikant die ook geregeld een steekje laat vallen en af en toe komt de CEO nogal krom c.q. bot uit zijn woorden. Daar zit geen grotere gedachte achter, niet alles hoeft goed gesproken te worden. Ook een man als Elon Musk zegt wel iets in de ‘heat of the moment’.

Maar nee, met een Tesla ‘deug’ je niet per definitie meer.

EV’s in ‘bespaarmodus’ op de snelweg

In Nederland is het vrij druk op de weg. Zeker op snelwegen met slechts vier banen (twee de ene kant op, twee de andere). Er zijn dus van die mensen die het nodig vinden om vrachtwagens met 90 km/u in te halen. Kijk, uiteraard mag dat natuurlijk gewoon. De maximumsnelheid is niet gelijk aan de minimumsnelheid. Maar toch, met een EV kan je gemakkelijk even op koppel er langs. Mag je daarna weer 90 op de rechterbaan rijden.

Je moet nadenken over het inparkeren!

Dan de laatste van de grootste EV-ergernissen. Ja, nog een ergernis die groter is naarmate je er langer in rijdt. Kijk, met een EV wil je zo veel mogelijk laden. Dat is de kracht van de auto. JE rijdt naar een afspraak, zet ‘m aan de laadpaal en gaat de koffie van je klant opdrinken. Maar met elektrische auto’s moet je dan altijd wel nadenken over de plek van je laadsnoer Deze zit vaak aan slechts één kant (voor of achter) en dat betekent dat je bijna altijd met de neus naar voren moet parkeren. Zeker omdat de kabels nooit 10 meter lang zijn, moet je overal tactisch inparkeren.

Uiteraard is dit slecht een kleine greep uit de mogelijk EV-ergernissen. Als jij er nu nog een paar hebt, laat ze achter in de commentsectie! De leukste toevoeging maakt kans op een gratis chatsessie met @nicolasr!