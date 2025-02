De bezem gaat erdoorheen bij Skoda

Skoda wil geld besparen en daarom komt er een grote ontslagronde en het heeft te maken met een elektrische Octavia.

Bij veel merken gaat het financieel niet zo heel lekker. Denk aan een Aston Martin of een Maserati. Bij andere merken gaat het wel lekker, maar sorteren ze alvast voor op toekomstige investeringen. Zo gaat bij Skoda de bezem door het personeelsbestand om kosten te drukken.

Duizenden banen op de tocht

Skoda CEO Klaus Zellmer zegt dat ze afscheid willen nemen van 20 procent van het personeel. Daarover bericht Autonews. Het Tsjechische autobedrijf heeft 41.000 mensen in dienst. Als je daar 20 procent van neemt zou dat betekenen dat het merk maar liefst 8.000 mensen gaat ontslaan.

Elektrische Skoda Octavia

Onderdeel van kostenbesparing en groei is het volgende belangrijke model bepalen. Nu is de Enyaq nog hét elektrische model van Skoda. Iedereen kent deze populaire elektrische gezinsauto wel. Die lijn wil het merk doortrekken met de komst van een volledig elektrische Octavia. Dit zou dan het derde EV-model van Skoda worden, naast de Enyaq, Enyaq Coupe en de Elroq. In tegenstelling tot deze drie andere modellen moet de Octavia EV een hatchback worden en dus geen crossover.

Wedden op één paard met de Octavia ziet Zellmer niet zitten. Waar de Enyaq bijvoorbeeld enkel als EV op de markt is gekomen, moet de Octavia met meerdere aandrijflijnen beschikbaar worden. Van plug-in hybride tot volledig elektrisch. Deze ‘voor ieder wat wils’-aanpak zien we al bij BMW en Audi doet nu iets vergelijkbaars.

Nog even terugkomend op de ontslagronde bij Skoda. Het ontwikkelen van een elektrische Octavia kost serieus geld. Er zit minder marge op elektrische auto’s in vergelijking met een ICE. Dat is de reden dat duizenden mensen op termijn moeten vertrekken bij het merk, anders past het niet binnen het kostenplaatje. Lullig voor de medewerkers, maar voor Skoda is dit een gezonde manier om te groeien.