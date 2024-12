Gaat deze facelift de Enyaq weer naar nummer 1 helpen?

De elektrische knaller van Skoda krijgt zeer binnenkort een nieuwe snoet.

Niet alle elektrische VAG-producten verkopen even goed als gehoopt, maar de Enyaq mogen we gerust een succes noemen. Dit was maar liefst twee jaar op rij de bestverkochte EV van Nederland (in 2021 en 2022). De Enyaq is inmiddels ietsje teruggezakt in de verkoopstatistieken, zoals dat gaat, maar wie weet kan een facelift de auto weer naar de nummer 1-positie lanceren.

Skoda deelt nu alvast schetsen van de Enyaq facelift, al wisten we stiekem al precies hoe deze eruit ging zien. De Enyaq krijgt namelijk simpelweg de neus van de nieuwe Elroq, waar Wouter onlangs in gekotst… eh… gereden heeft.

De schetsen bevestigen dat de neus gewoon linea reacta overgenomen wordt van de Elroq (zie boven). Daarmee verdwijnt dus de grille, die optioneel ook verlicht was. Maar niet getreurd als je van kerstverlichting houdt: de zwarte balk die nu de koplampen verbindt is ook voorzien van verlichte streepjes.

Skoda deelt ook een schets van de achterkant, alsof die compleet opnieuw ontworpen is. Wij kunnen echter geen verschillen ontdekken. Zelfs de achterlichten zien er precies hetzelfde uit als voor de facelift.

Skoda meldt dat de nieuwe neus meer aerodynamisch is, dus daarom zal de range sowieso iets stijgen. Of er ook nog nieuws is op accugebied is nog niet bekend. Dat krijgen we als het goed is volgende maand te horen, als de Enyaq facelift officieel gepresenteerd wordt.

Om nog even terug te komen op de verkoopcijfers: er zijn er dit jaar tot nu toe 3.388 verkocht in Nederland. Dat is helemaal niet verkeerd, zeker niet in vergelijking met de ID.4, waar er nog niet de helft van verkocht zijn. Het is echter niet genoeg voor een plekje in de top 5 bestverkochte EV’s. Het is niet eens de bestverkopende EV van VAG, want dat is dit jaar – geloof het of niet – de Audi Q4 e-tron.