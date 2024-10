Skoda Enyaq op anabolen kan nog steeds maar 180 km/u

Een Polo 1.0 TSI heeft een hogere topsnelheid dan deze hardcore Enyaq…

De Skoda Enyaq is vooral een no-nonsense gezinsauto, maar de Enyaq RS Coupé heeft toch sportieve ambities, die natuurlijk volkomen misplaatst zijn. Toch doet Skoda er nu nog een schepje bovenop met de Enyaq RS Race.

Skoda heeft de cross-over 70 millimeter dichter bij het asfalt gelegd en is helemaal los gegaan met een widebody en een spoiler die de Civic Type R jaloers maakt. Ook heeft de Enyaq RS Race dikke 20 inch velgen (die oprecht best wel cool zijn).

Het interieur van de Enyaq is volledig gestript. Het originele meubilair heeft plaatsgemaakt voor twee kuipstoelen en een volledige rolkooi. Ook zien we een hydraulische handrem, die linea recta afkomstig is uit de Fabia RS-rallyauto.

Skoda heeft gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen, maar dat is deze keer géén carbon. In plaats daarvan hebben ze biocomposiet materialen gebruikt. Dit is net als carbon heel sterk en licht, maar dan duurzamer. Ook heel belangrijk.

Skoda meldt trots dat deze Enyaq RS Race 316 kg lichter is dan het origineel. Een snelle rekensom leert dat de auto alsnog 1.879 kg weegt, wat toch nog best veel is voor een compleet gestripte auto.

Heeft de Enyaq RS Race er dan een klap vermogen bij gekregen? Nou nee, de aandrijflijn is nog hetzelfde als die van een standaard Enyaq RS. Nu is 340 pk best veel voor een Skoda, maar met al dit uiterlijk vertoon hadden we toch iets meer verwacht.

De sprinttijd is wel verbeterd: die is nu “minder dan 5 seconden” in plaats van 5,5 seconden. De topsnelheid is echter nog steeds 180 km/u, wat best gênant is voor een auto die pretendeert een raceauto te zijn.

Enfin, we moeten deze Enyaq RS Race ook niet al te serieus nemen. Dit is gewoon een experiment van Skoda, waar ze verder niet mee gaan racen ofzo.