Zoveel gaat de vernieuwde Skoda Octavia kosten

De Skoda familie is compleet en de definitieve prijslijst ook.

Skoda blijft in de picture met de vernieuwde Octavia. In maart werden de eerste prijzen van de gefacelifte Skoda Octavia namelijk al de wereld in geslingerd, maar alleen de prijzen van de First Edition. Wie die bestelde rijdt volgende maand, maar nu is het dan tijd voor de definitieve prijslijst.

Dag First Edition

Het eerste wat opvalt in die prijslijst is dat we al weer afscheid nemen van de First Edition. Op zich niet gek, want dit zijn geen eerste exemplaren meer. Nou wat kunnen we dan verwachten.

Allereerst de prijs van de Skoda Octavia hatchback. Die is het goedkoopste met een vanafprijs van 33.490 euro. Als je dat overmaakt naar de Skoda dealer dan krijg je een Octavia met een 115 pk sterke 1.5 TSI motor en een handgeschakelde zesbak.

Ga je voor een automaat met DSG-bak dan krijg je automatisch een mild-hybrid configuratie. Overigens nog wel altijd gekoppeld aan die 115 pk TSI motor. Hij heet dan de 1.5 TSI e-TEC mHEV. Jaja, een hele mond vol voor een extra batterijtje en een elektromotor.

Er is ook een motor met meer power, de 150 pk 1.5 TSI e-TEC mHEV om precies te zijn. Voor deze motor moet je minimaal de Business Edition hebben, maar daarover zo meer. Voor deze motorisering leg je 38.490 euro neer voor de hatchback.

Liever een combi? Of een stationwagon zoals we dat in de volksmond noemen? Die kost je 1.500 euro extra. Een beschaafde meerprijs zouden wij zo zeggen.

Uitvoeringen

De instapversies noemt Skoda de Octavia Selection. Standaard aan boord onder andere de Virtual Cockpit, een 10 inch infotainmentsysteem met Wireless Smartlink, LED koplampen en parkeersensoren voor en achter. Vanaf 33.490 euro dus.

De volgende trap op de ladder is de Business Edition. Deze vervangt de First Edition en is er zeker niet alleen voor de zakelijke klant. Hier extra aan boord ten opzichte van de Selection onder andere een achteruitrijcamera, LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en een elektrisch bedienbare achterklep met kick-functie. De prijs van de Skoda Octavia Business Edition is minimaal 34.990 euro.

Prijs Skoda Octavia Sportline Business

Bovenaan de ladder vinden we dan nog de Octavia Sportsline Business. Verlaagd onderstel, sportstoelen en 17 inch lichtmetalen wielen zijn hier zaken die je onder andere op deze uitvoering vindt. De prijs van de Skoda Octavia Sportsline Business is minimaal 41.490 euro.

De configurator is online, dus je kunt meteen gaan samenstellen.

Concurrentie

Naar goed gebruik kijken we natuurlijk ook nog even naar de concurrentie. De vanafprijs van 33.490 euro lijkt een hele nette prijs te zijn. Wat doen de andere merken?

Ja nog best een uitdaging. Want, in een Octavia heb je bakken ruimte. Qua prijs is bijvoorbeeld de Opel Astra Tourer een concurrent, die heb je vanaf 33.499 euro of een Ford Focus die er vanaf 31.995 euro is. Maar qua ruimte kun je ook kijken naar de Volkswagen Passat. Die kost je echter minimaal 48.990 euro. Dat is een enorm prijsverschil. Roept u maar, met welke auto vergelijk jij de Skoda Ocatavia?

Kortom de Skoda Octavia is value for money zouden wij zeggen.