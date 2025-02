Oei… Stellantis schrapt investeringen in Maserati

Donkere wolken pakken zich samen boven Maserati.

Sommige merken zijn zo’n beetje permanent noodlijdend. Dat geldt bijvoorbeeld voor Aston Martin, maar ook voor Maserati. We schreven gisteren al dat de cijfers van 2024 vrij dramatisch zijn. De verkopen zijn met dik 57% gedaald, terwijl de Grecale juist de cashcow moest zijn. Tegelijkertijd draaide het merk €260 miljoen verlies.

Nu kun je EV’s de schuld gaan geven, maar alle modellen van Maserati zijn ook gewoon met verbrandingsmotor leverbaar. En die verkopen dus ook niet. Wel heeft Maserati natuurlijk flink ingezet op EV’s, met de Grecale en GranTurismo ‘Volkoren’. En dat loont dus totaal niet.

Stellantis is nu genoodzaakt om keiharde maatregelen te nemen. Ze hebben bekendgemaakt dat ze €1,5 miljard aan investeringen schrappen. Dat betekent onvermijdelijk dat bepaalde projecten die in de pijplijn zaten niet meer doorgaan.

Het lijkt erop dat in ieder geval de elektrische MC20 Folgore in de kiem wordt gesmoord. Dat is op zich een logische zet, aangezien klanten niet bepaald storm lopen voor elektrische supercars. Een elektrische Alfa 33 Stradale (die gebaseerd is op de MC20) gaat er dan ook niet meer komen. Maar rond die variant was het sowieso al verdacht stil.

De MC20 Folgore kunnen we wel missen, maar de nieuwe Quattroporte staat nu ook op losse schroeven. De elektrische Quattroporte-opvolger was al eerder uitgesteld en zou pas in 2028 op de markt komen. Het is nu de vraag of deze überhaupt nog komt. Hetzelfde geldt voor de elektrische opvolger van de Levante, die vorig jaar uit productie ging.

De toekomst van Maserati is dus uiterst onzeker. De huidige modellen zijn geen verkoophits (misschien zijn ze niet lelijk genoeg?) en nieuwe modellen gaan er voorlopig ook niet komen. Wie weet gaat Stellantis het merk straks afstoten en moet er een nieuwe investeerder gevonden worden.