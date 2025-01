Skoda Enyaq en Enyaq Coupé zijn goedkoper na de facelift

Een nieuwe snoet en een kleinere prijs voor de Skoda Enyaq na de facelift.

Langzaam maar zeker nemen we afscheid van de vorige ontwerptaal van Skoda. Dag Crystal Face, dag driftmonster. In plaats daarvan krijgen we de ‘Modern Solid’-tekenstijl voorgeschoteld. En ik zeg je: dat is helemaal niet erg. Nadat de Elroq de primeur kreeg, zijn ook de Skoda Enyaq en Enyaq Coupé voorzien van de nieuwe lijnen na de facelift.

Wat mij betreft heten we de nieuwe ontwerptaal van harte welkom. Het ziet er strak, anders en niet goedkoop uit. Tenminste, aan de voorkant. Vanachteren blijft de Enyaq grotendeels ongewijzigd. Een gemiste kans als je het mij vraagt. Al met al is het wel te behappen. Zeker als de nieuwe koets zorgt voor betere aerodynamica.

Actieradius van de Enyaqs

Zorgt de lagere luchtweerstand dan ook voor een groter rijbereik? Nee, dat niet. De vernieuwde Enyaqs kun je vanaf morgen bestellen met een 62- of 82-kWh batterij. De actieradius zou gegroeid moeten zijn volgens Skoda. De SUV komt maximaal 579 kilometer ver en de Coupé haalt 589 kilometer. Welke uitvoering met welke batterij dit is, zegt het merk niet. Dat is net zo ver als de instapversies van de pre-facelift kwamen. Opladen kan met 165 kW voor een 10-80 laadtijd van 24 minuten bij de 62-kWh accu. De grotere batterij doet over dezelfde percentages minimaal 28 minuten. Deze accu kun je tot een laadsnelheid van 135 kW opladen.

Voorlopig kun je drie uitvoeringen (Selection, Business Edition en Sportline) bestellen met twee nieuwe aandrijflijnen voor de Enyaq. De 60 zorgt voor 204 pk (150 kW) en 310 Nm, de sterke 85 brengt 326 pk (210 kW) en 545 Nm mee. Een sportieve RS is er bij de lancering nog niet, maar die zal later nog wel om de hoek komen kijken.

Skoda Enyaq als caravantrekker?

Voor wie met de Enyaq op zomervakantie durft te gaan, heeft Skoda de voorbereiding voor de trekhaak al gedaan. Voor een extra bedrag zet Skoda er ook een trekhaak op. Je kunt maximaal 1.000 kilo trekken. Een klein caravannetje met niet al teveel bagage moet daar wel onder blijven. Daarnaast kun je achterin de SUV 585 liter aan bagage kwijt. In de Coupé slinkt de ruimte naar 570 liter. Ga je met z’n tweetjes? Dan kun je achterbank neerklappen voor een ruimte van respectievelijk 1.710 en 1.610 liter.

Onderweg naar Zuid-Frankrijk kun je zonder meerprijs genieten van adaptieve cruise control, verwarmde voorstoelen en verwarmd stuur. Het bestuurdersdisplaytje meet 5-inch en het middenscherm is 13 inch groot. Er is een optie voor een head-up display.

Prijs van de Skoda Enyaq na de facelift

Vanaf 9 januari (morgen dus) kun je de vernieuwde Enyaqs bestellen bij Skoda. Voor de SUV vraagt Skoda minimaal € 42.990. De Coupé kost tenminste € 44.990. Daarmee is de instapper van beide modelversies goedkoper dan de pre-facelift. Die gingen namelijk respectievelijk voor € 43.890 en € 50.390. Is dat aantrekkelijk genoeg?

Concurrenten van de Enyaq

Volkswagen ID.4 (364 kilometer range, 170 pk): € 42.990

Skoda Enyaq (204 pk): € 42.990

Skoda Enyaq Coupé (204 pk): 44.990

Peugeot E-3008 (522 kilometer range, 210 pk): € 45.950

Tesla Model Y RWD (299 pk, 455 kilometer range, € 45.990

Volkswagen ID.5 (370 kilometer, 170 pk): € 46.990