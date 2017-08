De bizarre reden dat Alonso de top-10 niet haalde

Man man man...

Het was een apart momentje gisteren in de kwalificatie: de gaar klinkende McLarens leken de snelheid te hebben om te vechten voor een plaats in de top-10. Thuisfavoriet Stoffel wist echter al dat hij een gridstraf zou krijgen, dus offerde hij zijn eigen laatste rondje op om Alonso een ‘tow’ te geven op het rechte stuk. De Spanjaard leek daar aanvankelijk van te profiteren, maar reed aan het einde van zijn rondje vlak voor mijn neus -verkapt ik was gisteren in Spa topic- de pitstraat in…

Enige verbazing maakte zich direct van mij meester, omdat het rondje niet eens afmaken me een klap in het gezicht van Stoffel leek voor eigen publiek. Dat van die gridstraf had ik namelijk ook nog niet meegekregen. Enfin, inmiddels is de reden dat Alonso naar binnen kwam naar buiten gekomen. En je verzint ‘m niet.

Een en ander heeft te maken met de extra elektropower die de F1-teams tegenwoordig hebben. Het systeem van McLaren-Honda gebruikt de input van het gaspedaal om te bepalen waar de auto zich op de baan bevindt. Op basis daarvan wordt, als alles goed gaat, precies daar waar je wil het volledige vermogen van de elektrogizmo’s vrijgegeven. Dat betekent dus op een recht stuk, waar je zo lang mogelijk plezier hebt van de extra snelheid voordat de volgende remzone zich aandient.

In de ultieme poging om Q3 te halen, deed Alonso aan het einde van Q2 echter iets met zijn gaspedaal wat hij het hele weekend tot op dat moment niet gedaan had: hij hield het pedaal strak tegen het metaal carbon gedrukt in Pouhon. Dat bracht het slimme systeem van de McLaren in verwarring.

Zoals wijlen Rich Piana weet is het af en toe goed om je eigen zenuwstelsel is verwarring te brengen, maar dat geldt niet voor F1-auto’s. Alo’s MCL32 had niet door dat ‘ie zich al op het stukje richting Fagnes bevond, waar normaal de elektropower losgelaten zou worden. Dat laatste gebeurde dus niet en dat kostte Alonso naar eigen zeggen zo’n halve seconde. Honda F1-chef Yusuke Hasegawa bevestigt tegenover Autosport het relaas van de tweevoudig kampioen:

We set a segment to when we have the deployment, and normally that segment is divided by the throttle. Sometimes a driver is making a different operation, so that makes the system confused and we didn’t have deployment at some certain area.

De Japanse honcho denkt dat het een strak plan is om dit in het vervolg een beetje anders te regelen. We vermoeden dat Alonso het daar mee eens zal zijn.

