Wat zou jij doen…met 300 miljoen?

Gisteren verdiende bokser Floyd Mayweather 300 miljoen op een avond, door iemand te verslaan die nog nooit een officiële wedstrijd gebokst had. Maar wat zou jij doen met zo'n prettige payday?

‘The Money Fight’, zo werd het knokpartijtje van gisteren genoemd, een term waar de platte commercie vanaf spat. Dat was dan in ieder geval nog eerlijk, want als je door alle hype heenkeek stond er feitelijk een zeer ervaren kampioen tegenover een Ier die krachtigere slagen uitdeelt met zijn woorden dan met zijn vuisten. Begrijp me niet verkeerd, ik kom Conor liever ook niet tegen in een donker steegje, maar de MMA-vechtjas werd door ‘echte kenners’ geen enkele kans toegedicht tegen Mayweather.

Uiteindelijk duurde het gevecht toch nog tien rondes. Zoals gebruikelijk ging Mayweather te werk met de scalpel in plaats van met de mokerhamer. Hij liet McGregor even uitrazen in de eerste rondes en sloeg daarna toe. Dat leidde opnieuw niet tot een K.O.: de laatste keer dat Mayweather dat klaarspeelde was hij nog 22 in plaats van 40. De wedstrijdleider beëindigde het gevecht nadat McGregor een paar ferme meppen ontving van Mayweather en daardoor wat leek te wankelen.

Ironisch genoeg is juist de ‘laffe’ stijl van Mayweather een van de redenen waarom velen toch weer flink geld neerlegden om het gevecht te zien. Dat klein beetje hoop dat een wildebras als McGregor de dansende Floyd eindelijk eens een keer te grazen zou kunnen nemen, was genoeg om in te schakelen. Het gevecht leverde naar schatting zo’n 400 miljoen op, waarvan Mayweather het meerendeel krijgt: zo’n 300 miljoen. Goed nieuws voor de belastingdienst, want die kreeg nog zo’n 30 miljoen van Floyd.

Maar stel nou dat jij lekker uit de weg kon met je knokkels en 300 miljoen verdiend had met zo’n wedstrijd, welke auto’s zou je dan kopen? Om het scenario realistisch te houden gaan we ervan uit dat je niet al te snugger bent, want je hebt immers al wat klappen je noggin gehad. Dus je woont nog steeds in Nederland en draagt ruwweg 150 miljoen af aan de belastingdienst. Blijf er nog 150 miljoen over. Ik heb vast een opzetje gemaakt met wat ‘moetjes’. De prijzen zijn hier en daar enigszins geschat om er ronde getallen van te maken en we doen net alsof Dollars en Euro’s ongeveer hetzelfde kosten.

Ferrari:

Ferrari 250 GTO: 50.000.000 Euro

Ferrari 250 GT Lusso: 1.300.000 Euro

Ferrari 288 GTO: 2.000.000 Euro

Ferrari 250 GT California Spyder: 15.000.000 Euro

Ferrari F40: 1.200.000 Euro

Ferrari Challenge Stradale: 200.000 Euro

Ferrari 333 SP: 1.500.000 Euro

Ferrari F12berlinetta: 200.000 Euro

Ferrari LaFerrari: 3.000.000 Euro

Ferrari 458 Speciale Aperta: 650.000 Euro

Subtotaal Ferrari: 75.150.000 Euro

Porsche:

Porsche Carrera 2.7 RS: 1.000.000 Euro

Porsche 944: 10.000 Euro

Porsche 928: 20.000 Euro

Porsche 956: 6.000.000 Euro

Porsche 911 Turbo 3.3 G50: 200.000 Euro

Porsche 993 GT2 Evo: 2.000.000 Euro

Porsche 997 GT3 RS 4.0: 400.000 Euro

Porsche 991R: 500.000 Euro

Porsche 991.2 GT2 RS: 354.300 Euro

Porsche Carrera GT: 900.000 Euro

Subtotaal Porsche: 11.384.300 Euro

Subtotaal Porsche + Ferrari: 86.534.300 Euro

Lamborghini:

Lamborghini Miura SV: 2.000.000 Euro

Lamborghini Espada: 150.000 Euro

Lamborghini Countach LP400 Periscopa: 1.200.000 Euro

Lamborghini LM002: 400.000 Euro

Lamborghini Diablo GTR: 700.000 Euro

Lamborghini Murciélago: 200.000 Euro

Lamborghini Centenario: 2.500.000 Euro

Subtotaal Lamborghini: 7.150.000 Euro

Subtotaal Porsche + Ferrari + Lamborghini: 93.684.300 Euro

Bugatti:

Bugatti Type 57SC Atlantic: 40.000.000 Euro

Bugatti EB110 SS: 1.600.000 Euro

Bugatti Chiron: 3.500.000 Euro

Subtotaal Bugatti: 45.100.000 Euro

Subtotaal Porsche + Ferrari + Lamborghini + Bugatti: 137.784.300 Euro

Maserati:

Maserati 250F: 1.000.000 Euro

Maserati Tipo 61 ‘Birdcage’: 3.000.000 Euro

Maserati 3500 GT Vignale Spyder: 1.000.000 Euro

Maserati Bora: 200.000 Euro

Maserati Khamsin: 100.000 Euro

Maserati Quattroporte V Sport GT S Awards Edition: 100.000 Euro

Subtotaal Maserati: 5.400.000 Euro

Subtotaal Porsche + Ferrari + Lamborghini + Bugatti + Maserati: 143.184.300 Euro

Pagani:

Pagani Zonda 760RS: 2.000.000 Euro

Pagani Huayra Roadster: 2.500.000 Euro

Subtotaal Pagani: 4.500.000 Euro

Subtotaal Porsche + Ferrari + Lamborghini + Bugatti + Maserati + Pagani: 147.684.300 Euro

Pffff…Blijft er nog bijna 2,5 miljoen over voor wat écht speciaal spul om je verzameling wat kleur te geven en af te zetten van alle andere verzamelaars. Wat te denken van een Renault 5 Turbo, een Dodge RAM SRT-10, een BMW E34 M5 Touring Elekta, een Volkswagen Transporter T3 Westfalia, of een Facel Vega HK500? Pak de handschoen op en ga los, in de comments.