McLaren en Honda lijken tot elkaar veroordeeld

De omstandigheden dwingen McLaren en Honda er waarschijnlijk toe hun ongelukkige huwelijk nog even voort te zetten.

Mercedes gooide de deur om McLaren te voorzien van motoren al eerder zo goed als dicht en volgens Autosport geldt dat nu ook voor Ferrari. Wilde geruchten die erop wezen dat Ferrari motoren zou gaan leveren aan McLaren onder de merknaam Alfa Romeo kunnen daarmee terug in de ijskast gezet worden.

Dat McLaren de mogelijkheden onderzocht heeft om een betere motor van een ander merk te betrekken is geen geheim. Aanvankelijk werd in de paddock nog aangenomen dat McLaren de steun van Honda keihard nodig had. De auto’s van het team zijn immers al jaren behoorlijk kaal voor wat betreft klinkende sponsornamen. Honda brengt niet alleen ‘gratis’ motoren mee naar het team, maar draait naar verluidt ook voor een groot deel op voor het forse salaris van Fernando Alonso.

Dit feit, gekoppeld aan breedgedragen idee ‘dat het uiteindelijk wel goed zou komen met Honda’, was lange tijd voldoende om de chassis-bouwer en fabrikant bij elkaar te houden. Maar het uitblijven van prestaties is zo nijpend geworden dat de situatie de laatste tijd onhoudbaar bleek. Toen nieuwbakken McLaren-teambaas en auto-verzamelaar Zak Brown ons voorrekende dat McLaren zelfs financieel wellicht wel beter af zou zijn zónder Honda (vanwege extra TV-gelden, plus het interessanter zijn voor sponsors) leek de scheiding een kwestie van tijd.

Maar nu Mercedes en Ferrari afvallen als potentiële motorenleveranciers, blijft technisch gezien alleen nog Renault over als alternatief. Nieuwe fabrikanten zullen zich er immers niet aan wagen om in te stappen in de F1 voordat het nieuwe motorenreglement ingaat in 2021 (of 2020). Of de combinatie McLaren-Renault echter zo logisch is valt te betwijfelen.

Ten eerste is de Renault-PU weliswaar beter dan die van Honda, maar nog steeds slechts de derde macht in de F1, achter Mercedes en Ferrari. Renault hoopt dit jaar het gat nog wat te dichten, maar de andere twee fabrikanten zitten ook niet stil. Daarnaast heeft Renault tegenwoordig ook weer een fabrieksteam en zou McLaren niet meer dan één van de drie klantenteams van de Fransen worden, naast Red Bull en Toro Rosso.

Ten tweede zouden ze ook van de kant van Renault niet staan te springen om aan een extra team motoren te leveren. Dat zou namelijk ten koste kunnen gaan van de betrouwbaarheid, zo denken ze in Viry-Châtillon. Zodoende lijken McLaren en Honda, dat eerder flirte met Sauber, alsnog af te stevenen op een verlenging van de samenwerking. We zijn benieuwd wat Fernando Alonso daarvan denkt, maar ook de Spanjaard lijkt minder opties te hebben dan hij zou willen.