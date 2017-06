De bizarre reden dat Toyota verloor op Le Mans

Je. Verzint. Het. Niet.

Afgelopen weekend braken de koppeling van de leidende Toyota in de race en de harten van alle Toyota-medewerkers in de pits op Le Mans. Na de teleurstellingen uit het verleden mocht het weer niet zo zijn voor de toko van Akio Toyoda. De eerste overwinning voor het merk in de Franse klassieker (verslag) glipte weer door de Japanse vingers, terwijl rivaal Porsche uiteindelijk de negentiende zege bij mocht schrijven. Maar wat ging er nu eigenlijk mis?

De Toyota met nummer 8 kreeg te kampen met remproblemen en de nummer 9 had de pech bestuurd te worden door Nicolas Lapierre. Desalniettemin leek de nummer 7 op weg te zijn naar de zege, totdat er een Safety Car op de baan kwam en daarmee een sequentie van gebeurtenissen inzette die uiteindelijk zou leiden tot het uitvallen van de auto.

Tijdens de SC kwam de op dat moment comfortabel leidende auto naar binnen voor een pitstop en een rijderswissel. Mike Conway stapte uit de auto en werd vervanger door kwalificatie-kanon Kamui Kobayashi. Kobayashi moest aan het einde van de pitstraat even wachten totdat het groepje deelnemers geleid door een van de drie Safety Cars op de baan voorbij was gereden.

Voor LMP2-rijder Vincent Capillaire, rijdend voor Algarve Pro Racing, was dit echter het perfecte moment om zijn waardering voor Kobayashi en Toyota te uiten. Dat is in ieder geval de verklaring die Vincent later zou geven voor wat hij vervolgens deed. Vincent, die met zijn team in een van de pitboxen nabij de uitgang van de pits gesitueerd was, liep namelijk naar de stilstaande Toyota toe en gaf die een duimpje omhoog.

De stilstaande Kobayashi interpreteerde dit als een signaal om weg te rijden. Misschien raar zou je zeggen, maar uit beelden van Eurosport blijkt waarom de Japanner deze vergissing makkelijk kon maken. Het racepak van Vincent leek namelijk als twee druppels water op de pakken van de marshals op het circuit:

Via het team kreeg Koba vervolgens te horen dat hij toch moest stoppen. De stop-start verwarring leidde er echter toe dat Kamui een aantal keer de koppeling moest gebruiken om de auto te starten met de verbrandingsmotor. Volgens Toyota’s tech-honcho Pascal Vasselon was dat uiteindelijk de reden dat de koppeling opgerookt werd. Vasselon vertelt aan Autosport:

“Kamui was put in a position where he had to use the clutch with the combustion engine to start. The clutch is not built for this. There was a succession of two or three [failed] starts, and the clutch was done.”